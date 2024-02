Comment la Saison 3 de The Bad Batch relie 5 films et séries Star Wars ensemble

La saison 3 de The Bad Batch fait des liens passionnants avec plusieurs films et séries Star Wars, y compris des projets qui ne sont pas encore sortis. Quelles surprises nous réserve-t-elle ?

Tl;dr La saison 3 de “The Bad Batch” se connecte à plusieurs films et séries Star Wars.

La série révèle les secrets de l’Empire et prépare l’avenir de la franchise.

Elle suggère le lien entre l’Empereur Palpatine et le Projet Nécromancien.

La saison 3 confirme aussi le rôle de l’Amiral Thrawn dans l’ère de la Nouvelle République.

Un lien entre les étoiles

La troisième saison de la série Star Wars: The Bad Batch tisse des liens surprenants avec d’autres films et séries de l’univers Star Wars. En explorant la période sombre de la galaxie, cette saison dévoile les secrets de l’Empire et donne un aperçu de l’avenir de la franchise.

Les secrets de l’Empire

La jeune Omega, membre de la Force Clone 99, est capturée par l’Empire à la fin de la saison 2. Elle se retrouve enfermée dans une installation de clonage impériale secrète sur la planète Wayland. Cette troisième saison révèle aussi les expériences de l’Empire visant à créer un corps clone viable pour l’Empereur Palpatine. Ce dernier cherche ainsi à atteindre l’immortalité, grâce au projet dénommé Projet Nécromancien.

L’ombre de l’Empereur

Le Projet Nécromancien est évoqué pour la première fois dans la saison 3 de The Mandalorian. Il est confirmé que ce projet concerne les plans de résurrection de l’Empereur Palpatine, mis en place dès la consolidation de son pouvoir sur la galaxie.

Un rôle clé pour l’Amiral Thrawn

L’Amiral Thrawn, revenu dans la galaxie connue après son exil, reste loyal à l’Empire. Son objectif dans les futurs projets Star Wars sera de maintenir la Nouvelle République occupée par divers conflits, permettant ainsi la poursuite des travaux sur la résurrection de Palpatine.