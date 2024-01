The Mandalorian & Grogu, la conclusion d’un plan Star Wars de dix ans

Initialement, un personnage emblématique de la franchise Star Wars devait avoir son propre film. Cependant, dix ans plus tard, c'est le duo du Mandalorien et Grogu qui s'est avéré être le remplacement idéal.

Boba Fett, de l’ombre à la lumière

Pour les fans de Star Wars, Boba Fett a toujours été un personnage fascinant. Redoutable chasseur de primes au passé mystérieux, son efficacité sans merci l’a rapidement imposé comme l’un des meilleurs de sa profession. Malgré son succès, l’aura de mystère entourant Boba Fett n’a jamais vraiment été dissipée dans la chronologie cinématographique de Star Wars.

Des changements dans l’univers Star Wars

Lucasfilm avait pour projet de donner à ce personnage emblématique le temps d’écran qu’il méritait. Un film centré sur Boba Fett a donc été envisagé, mais ce projet a finalement été abandonné au profit d’une série télévisée. Cependant, avec l’incertitude autour d’une seconde saison de The Book of Boba Fett, il semble que le destin du personnage ait encore pris un tournant inattendu.

Une relève assurée

C’est alors que le personnage de Din Djarin, introduit dans la série télévisée The Mandalorian, a réussi à combler le vide laissé par Boba Fett. Gardant une part de mystère tout en développant son propre héritage dans l’univers Star Wars, Din Djarin est rapidement devenu le nouveau chasseur de primes préféré des fans.

Le retour au grand écran

Grâce à sa popularité et à son importance, Din Djarin et son compagnon Grogu reviennent sur grand écran avec le film The Mandalorian & Grogu. Ce film est en quelque sorte l’aboutissement des plans initialement conçus pour Boba Fett, apportant une conclusion digne de ce nom à l’histoire de ce chasseur de primes légendaire.