Star Wars explorera de nouveaux horizons en 2024

L'aspect le plus excitant des séries télévisées Star Wars de 2024 pourrait être un projet qui emmène la franchise là où elle n'a jamais été en live-action.

Tl;dr Star Wars: The Acolyte prendra la forme d’un “thriller mystérieux”.

La série explorera la fin de l’ère de la Haute République.

Pour la première fois, une série Star Wars mettra en vedette les Sith.

Des personnages issus des livres et des bandes dessinées Star Wars feront leur apparition.

Une série Star Wars d’un nouveau genre en 2024

Dans le panorama télévisuel de 2024, Star Wars: The Acolyte se démarque comme une proposition novatrice pour Lucasfilm. Cette série télévisée, annoncée en décembre 2020 et écrite par Leslye Headland, nous présentera un nouvel univers de personnages dans la mythologie de Star Wars.

Just announced at #StarWarsCelebration: The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/ZgLlo8LsjG — Star Wars (@starwars) April 7, 2023

Plongée dans l’ère de la Haute République

Stars Wars: The Acolyte nous fera voyager à une époque encore inexplorée en live-action : la fin de l’ère de la Haute République. Celle-ci, initialement introduite via une série de livres, de romans et de bandes dessinées, a connu une popularité grandissante. The Acolyte situera son intrigue près de 200 ans avant Star Wars: Épisode I – La Menace Fantôme, nous faisant découvrir la transition vers l’ère de la trilogie préquelle.

Les Sith sous les projecteurs

Pour la première fois, une série Star Wars mettra en vedette les Sith. Ces derniers, habituellement dépeints en tant qu’antagonistes, seront explorés sous un angle inédit. La série promet de révéler les secrets de leur ascension durant l’ère de la Haute République. Le synopsis officiel de The Acolyte sur StarWars.com témoigne de cet engagement :

The Acolyte est un thriller mystérieux qui emmènera les spectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de forces du côté obscur émergeant dans les derniers jours de l’ère de la Haute République.

Des personnages de livres et de bandes dessinées à l’écran

Par ailleurs, Star Wars: The Acolyte introduira à un rythme effréné des personnages de la Haute République, comme Vernestra Rwoh, un personnage favori des fans apparu dans plusieurs livres et bandes dessinées. Ce sera la transition la plus rapide de l’histoire de Star Wars d’un personnage de livre ou de bande dessinée à une propriété en live-action.