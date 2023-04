La série Star Wars The Acolyte arrivera sur Disney+ en 2024

La série Star Wars The Acolyte dévoile ses premières images. La série Ahsoka, elle, sera diffusée en août 2023.

Aujourd’hui à Londres a lieu un événement que les fans de Star Wars ne manqueraient pour rien au monde, la Star Wars Celebration. Lucasfilm en profitait pour dévoiler un grand nombre d’informations, entre actualités, trailers et détails sur ses prochains contenus. Variety est présent sur place. Parmi les grandes annonces, un premier aperçu de The Acolyte a été donné à la foule présente au ExCel Center – mais pas encore disponible en ligne – et nous avons une fenêtre de lancement un peu plus précise : ce sera pour le courant de l’année 2024.

D’abord dévoilé durant le Disney Investor Day 2020, l’histoire de The Acolyte se déroule pendant l’ère de la Haute République dans l’univers Star Wars, soit 100 ans avant les événements de la trilogie préquelle de la franchise, pendant une période répondant au nom de l’Âge d’Or des Jedi. Au casting, les fans retrouveront notamment Jodie Turner-Smith, la star de The Good place, Manny Jacinto, Dafne Keen, Rebecca Henderson et Carrie-Anne Moss.

Ce premier aperçu montrait un temple Jedi, un combat avec Moss, un sabre laser doré et quelques clichés de Jedi qui allument leurs sabres à l’unisson. Parmi les quelques slogans apparus à l’écran, les spectateurs pouvaient notamment lire “Il est question de pouvoir et de qui a le droit de l’utiliser.” La série, elle, est un “thriller mystérieux” vu du point de vue des Siths, avec le terme “acolyte” décrivant les soldats des Seigneurs Sith, toujours selon Variety.

La série Ahsoka, elle, sera diffusée en août 2023

Lucasfilm révélait aussi que la série Ahsoka fera ses débuts en août 2023, et les deux stars Rosario Dawson et Mary Elizabeth Winstead ont révélé un teaser à la foule – à découvrir ci-dessous -, avec Rosario Dawson qui entonnait “Something is coming, something dark.” Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir tout cela.

Tony Gilroy profitait aussi de l’événement pour montrer un trailer – une fois encore, pas en ligne à l’heure d’écrire ces lignes – de la deuxième et dernière saison d’Andor, laquelle sera diffusée en août 2024. Jude Law et Jon Favreau, quant à eux, montraient le premier trailer de Skeleton Crew, une série centrée sur un groupe d’enfants rebelles. Les images montrent Jude Law en Jedi, des enfants sur des speeders et d’autres vaisseaux ainsi qu’un méchant de The Mandalorian.