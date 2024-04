The Sympathizer : Park Chan-wook évoque le mélange des genres dans son thriller pour HBO

La série télévisée The Sympathizer du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook est basée sur le roman éponyme de l'auteur Viet Thanh Nguyen.

Tl;dr Le réalisateur Park Chan-wook fait son retour avec l’adaptation de The Sympathizer.

Il a privilégié une approche mélangeant les genres pour transposer le roman de Viet Thanh Nguyen.

Il s’est entouré de consultants pour rester fidèle à la représentation vietnamienne.

Park Chan-wook évoque également le processus de tournage des quatre rôles de Robert Downey Jr.

Un retour attendu

Le célèbre réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, connu pour sa trilogie de la vengeance et son film d’horreur Thirst, signe son grand retour à la télévision avec l’adaptation de The Sympathizer. Inspiré du roman primé de Viet Thanh Nguyen, cette œuvre fait suite à son travail acclamé dans des films tels que Oldboy, The Handmaiden et Stoker.

Une adaptation authentique

Park Chan-wook a opté pour une approche alliant différents genres pour adapter le roman de Viet Thanh Nguyen. Malgré son manque de maîtrise de la langue et de la culture vietnamiennes, le réalisateur et son équipe ont sollicité l’aide de consultants crédibles pour garantir la vérité et l’authenticité de l’histoire et des personnages.

Un défi de taille

Un des défis majeurs de ce projet a été de filmer les quatre rôles tenus par Robert Downey Jr. Selon Park Chan-wook, le processus, bien qu’exigeant, s’est révélé être un véritable plaisir, tant les performances de l’acteur étaient impressionnantes.

Une approche mélangeant les genres

Sur la surface, The Sympathizer pourrait sembler être un simple thriller d’espionnage. Cependant, le réalisateur a pris soin de mélanger divers genres pour donner vie à cette histoire complexe, s’inspirant à la fois du roman et de sa propre filmographie.