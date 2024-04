Comedy Central transforme un classique de la Mega Drive en série animée

Suite au succès des films Sonic au cinéma, le jeu vidéo Golden Axe de l'éditeur japonais Sega sera prochainement transformé en série animée pour la chaîne américaine Comedy Central.

On se souvient tous de ces fameux après-midis passés à jouer aux jeux de la Mega Drive. Aujourd’hui, l’un des classiques de la console de Sega va prendre vie sur le petit écran. En effet, la chaîne américaine Comedy Central a annoncé la production d’une série animée basée sur Golden Axe.

Comedy Central has handed a 10-episode order to ‘Golden Axe,’ a new animated series based on the popular Sega video game.

The ‘Golden Axe’ voice cast is led by Matthew Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre and Carl Tart https://t.co/Yd5pQgikRU

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 17, 2024