Sweet Tooth : une conclusion émotive de l’histoire de Gus avec la saison 3

Netflix a dévoilé la bande-annonce de la troisième saison de la série télévisée Sweet Tooth.

Tl;dr La saison 3 de Sweet Tooth se dévoile avec une bande-annonce.

L’actrice Kelly Marie Tran rejoint le casting de la série.

La saison finale se déroulera principalement dans des paysages enneigés.

Sweet Tooth prendra fin le 6 juin 2024 sur Netflix.

Une dernière saison sous le signe de l’aventure pour Sweet Tooth

Le géant du streaming, Netflix, a récemment levé le voile sur la bande-annonce de la saison 3 de Sweet Tooth, une série fantastique basée sur la bande dessinée du même nom de Jeff Lemire. La série, qui a fait ses débuts en 2021, s’apprête à atteindre son dénouement.

L’histoire suit le parcours de Gus (Christian Convery), un enfant mi-cerf né dans un futur proche, suite à une pandémie qui a ravagé la population mondiale. Le renouvellement de la série au printemps 2023 a été accompagné de la nouvelle que cette saison serait également la dernière.

Un casting de choix pour conclure Sweet Tooth

Outre le retour des acteurs emblématiques de la série, tels que Nonso Anozie en tant que Tommy Jepperd ou encore Stefania LaVie Owen en tant que Bear, l’annonce de l’arrivée de l’actrice Kelly Marie Tran, connue pour ses rôles dans Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi et Raya and the Last Dragon, a créé l’événement. Elle interprétera le personnage de Rosie, absent de la bande dessinée originale.

Un aperçu de la saison finale

La bande-annonce dévoile une saison finale qui se déroulera principalement dans des décors enneigés, marquant la dernière étape du voyage de Gus. Le parcours de Gus jusqu’à la fin de Sweet Tooth promet d’être semé d’embûches. La fin intense de la saison 2 de Sweet Tooth laisse présager une troisième saison riche en rebondissements.