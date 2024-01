Tout ce qu’il faut savoir sur le film Mandalorian & Grogu

L'histoire du Mandalorien avec son fils Din Grogu se poursuivra dans un film Star Wars au cinéma.

Le prochain film Star Wars portera sur l’histoire de The Mandalorian. Pedro Pascal, dans le rôle de Din Djarin, et son charmant protégé Grogu, feront leur apparition sur grand écran avec le film The Mandalorian & Grogu. Le public a fait la connaissance de ces personnages en 2019 avec la série télévisée The Mandalorian sur Disney+ et a immédiatement été conquis.

The Mandalorian and Grogu are headed to the big screen.

Directed by Jon Favreau, and produced by Favreau, Kathleen Kennedy, and Dave Filoni, The Mandalorian & Grogu will go into production later this year.

