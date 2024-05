Pourquoi le méchant emblématique des Power Rangers des années 1990 n’est jamais apparu à la télévision ?

L'un des méchants les plus populaires des Power Rangers n'est jamais réapparu après sa première apparition, et n'a jamais été présent dans la série TV ou les bandes dessinées actuelles.

Un antagoniste emblématique de Power Rangers, laissé de côté

Bien qu’il soit l’un des antagonistes les plus emblématiques de Power Rangers, Ivan Ooze n’a jamais fait partie du casting de la série télévisée et n’est apparu qu’une seule fois dans l’univers de la franchise. En effet, plus de 30 ans après la première diffusion de Mighty Morphin, l’univers des Power Rangers a vu naître de nombreux méchants, des antagonistes principaux aux monstres de la semaine.

Ivan Ooze, une apparition unique dans l’histoire des Power Rangers

Interprété par l’acteur prolifique Paul Freeman, Ivan Ooze a fait sa première et unique apparition dans Mighty Morphin Power Rangers: The Movie. Il a été créé spécifiquement pour le film Power Rangers, ce qui signifie qu’il n’avait jamais été mentionné ou apparu avant 1995. Près de 30 ans plus tard, Ivan Oooze n’a jamais remis les pieds dans un autre film ou une émission de télévision des Power Rangers.

La non-inclusion d’Ivan Ooze dans le canon de Power Rangers

Il convient de noter que le film Mighty Morphin Power Rangers: The Movie n’est pas canon à la série télévisée, c’est-à-dire que les événements du film ne se sont pas produits dans la chronologie officielle des Power Rangers. Le film a eu lieu dans un univers séparé, bien qu’il ait présenté le casting de la saison 2 de Mighty Morphin.

L’absence d’Ivan Ooze dans les comics

Même les comics de BOOM! Studios Power Rangers n’ont pas réussi à ramener Ivan Ooze. Malgré leur exploration de l’univers multivers des Power Rangers, les personnages du film de 1995 n’ont pas été inclus.