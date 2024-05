Downton Abbey 3 est confirmé par Focus Features et Carnival Films

La production du film Downton Abbey 3 a officiellement débuté.

Downton Abbey 3 : le troisième film de la franchise

C’est officiel, la troisième partie de la saga Downton Abbey, à l’origine une série télévisée devenue l’un des drames en costume les plus populaires de tous les temps, est en cours de production. Un nouvel opus qui fait suite à deux films précédemment réalisés : Downton Abbey en 2019 et Downton Abbey: A New Era en 2022.

Focus Features and Carnival Films are thrilled to announce the third film in the beloved Downton Abbey franchise. More information: https://t.co/nupZ9LkeXd pic.twitter.com/cRFH4SpOsb — Downton Abbey (@DowntonAbbey) May 13, 2024

Une vidéo en coulisses dévoilée

Le compte Twitter officiel de Downton Abbey a partagé une vidéo des coulisses qui confirme que la production de Downton Abbey 3 est bel et bien en cours. Le clip commence par une image qui semble montrer une lecture de table, avec des cartes portant les noms des acteurs, avant de révéler une image montrant le casting principal de Downton Abbey réuni pour le film.

Les acteurs de retour pour ce troisième volet

La vidéo offre un aperçu des principaux acteurs de Downton Abbey qui reprennent leurs rôles. Nous retrouverons donc Dockery et Bonneville, ainsi que d’autres figures emblématiques de la saga telles qu’Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera, et Douglas Reith. Paul Giamatti a également été annoncé de retour dans le rôle de Harold Levinson, le frère de Cora Grantham, incarnée par McGovern.

Simon Curtis sera de retour à la réalisation pour ce troisième volet, après avoir dirigé Downton Abbey: A New Era, qui a reçu une note de 87% parmi les critiques sur Rotten Tomatoes et un score d’audience encore plus positif de 97%.

De nouveaux visages au casting

En plus du retour d’une partie du casting et des membres de l’équipe de production, Downton Abbey 3 accueillera de nouveaux personnages, incarnés par Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale, et Arty Froushan. L’identité exacte des personnages que ces nouveaux venus vont jouer reste pour le moment inconnue, tout comme l’intrigue de Downton Abbey 3.