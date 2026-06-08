Avengers: Doomsday tease un vrai tournant pour les héros Marvel

Un acteur du film promet des retours inattendus et de gros changements pour plusieurs figures du MCU. De quoi surveiller de près Avengers: Doomsday.

En bref Lewis Pullman promet des retours inattendus

Captain America intrigue déjà les fans

Les X-Men pourraient tout bouleverser

Le vrai signal autour de Avengers: Doomsday, ce n’est pas seulement son casting XXL. C’est l’idée que Marvel cherche à recréer ce que Avengers: Endgame avait réussi, un film rempli de moments qu’on a envie de revoir parce qu’ils changent durablement la trajectoire de plusieurs héros.

Marvel rejoue la carte du film qu’on revoit

Dans un entretien accordé à Deadline, Lewis Pullman, qui incarne Sentry dans Thunderbolts* et qui sera aussi dans Avengers: Doomsday, a laissé entendre que plusieurs personnages très aimés reprendraient leur route de manière inattendue. Il a même dit, en parlant du film, « Je sais avec certitude qu’il y a beaucoup de personnages adorés qui reprennent leur parcours de façons très inattendues, et je pense vraiment que cela donnera envie aux gens de le voir probablement plus d’une fois ».

Ce n’est pas anodin. Endgame avait bâti sa légende là-dessus, avec des séquences qui appelaient immédiatement un second visionnage, du sacrifice d’Iron Man à Captain America avec Mjolnir. Pullman précise qu’il n’a pas vu le film lui-même, donc il ne détaille rien. Mais il insiste sur un point, certains héros vont bouger, et pas à la marge.

Un casting énorme, mais quelques noms changent tout

La liste officielle donne déjà le vertige. On retrouvera les Thunderbolts, devenus les New Avengers, l’équipe de Sam Wilson, les Fantastic Four, les X-Men, les Wakandans, mais aussi Thor et Namor.

Et au milieu de tout ça, un nom déplace la discussion, Captain America. Parce que sa trajectoire semblait bouclée à la fin de Endgame, lorsqu’on le quittait âgé. Le voir revenir change tout de suite l’échelle des hypothèses.

Captain America et Thor au centre des spéculations

Le cas le plus évident, c’est donc Captain America. Les teasers laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une version déplacée dans le temps. Si c’est bien ça, les conséquences peuvent être larges pour Sam Wilson, et même pour Winter Soldier. On n’est plus dans le simple caméo nostalgique, mais dans un retour qui rebat les cartes.

L’autre piste, c’est Thor. Son parcours dans le MCU semble approcher de la fin, et Doomsday pourrait justement servir de point de bascule. Pas de quoi paniquer, mais clairement, ce genre de film aime fermer des chapitres en grand.

La vraie zone de turbulence pourrait venir des X-Men

L’hypothèse la plus brutale concerne pourtant les anciens X-Men de l’ère Fox. Les rumeurs évoquent un retour massif des acteurs historiques, avec la possibilité que beaucoup, voire presque tous, disparaissent à leur arrivée.

Si cette piste se confirme, on parlerait potentiellement de la fin pour le Professor X de Patrick Stewart, le Magneto de Ian McKellen, et peut-être aussi le Cyclops de James Marsden, qui n’a jamais vraiment eu droit à une sortie digne de ce nom dans X-Men: The Last Stand. Et si Marvel suit la logique des comics évoquée ici, tout ce petit monde pourrait mourir avant de revenir dans Battleworld, sous des formes très différentes, dans Avengers: Secret Wars.

C’est là que Doomsday devient plus qu’un gros crossover. Pas juste un empilement de héros, un film-charnière pour la suite.