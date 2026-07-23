Jennifer’s Body 2 se lance enfin, avec Megan Fox de retour

En bref Jennifer’s Body 2 est en production

Megan Fox, Cody et Kusama reviennent

Amanda Seyfried reste encore non confirmée

Le plus intéressant avec certains films, c’est leur deuxième vie. Megan Fox va revenir dans Jennifer’s Body 2, désormais en production, et ce n’est pas un simple coup de nostalgie. La suite récupère aussi deux pièces maîtresses du film de 2009, avec Diablo Cody au scénario et Karyn Kusama à la réalisation.

Le trio créatif du premier film rempile

Cette fois, le projet existe vraiment. Le retour de Fox, de Cody et de Kusama donne à cette suite une vraie continuité créative, ce qui compte pas mal pour un film devenu culte avec les années. En revanche, Amanda Seyfried n’est toujours pas confirmée à ce stade.

Côté coulisses, le tournage doit démarrer à Vancouver, la même région où une partie du premier film avait été tournée. Disney, via 20th Century Studios, produit le long-métrage. La distribution, elle, n’a pas encore été précisée.

Un flop de 2009 devenu cas d’école

C’est là que l’histoire devient plus amusante. Sur le papier, Jennifer’s Body avait pourtant des arguments solides. Megan Fox, alors portée par Transformers, incarnait une prédatrice démoniaque très calibrée pour marquer les esprits. Et Diablo Cody sortait du succès massif de Juno.

Mais à sa sortie, le 18 septembre 2009, le film s’est planté. L’accueil critique a été rude, le public n’a pas suivi, et le box-office mondial s’est arrêté à environ 29 millions d’euros (31,6 M$), pour un budget d’environ 15 millions d’euros (16 M$). Résultat, le film a longtemps traîné une réputation de rendez-vous manqué.

Pourquoi le film a changé de statut

Et puis le temps a fait son travail. Une nouvelle génération de spectateurs a relu Jennifer’s Body comme un film d’horreur féministe en avance sur son moment, alors même que ce sous-genre a pris beaucoup plus de place depuis. Le duo Fox et Seyfried a lui aussi été réévalué.

Il y a une autre lecture, plus terre à terre et sans doute plus juste. Le film fonctionne aussi comme une satire horrifique des amitiés toxiques entre adolescentes, quelque part entre le collège et le lycée. C’est probablement ce qui explique sa longévité culturelle. Le film n’a pas changé, le regard autour de lui, si.

Le scénario reste secret, mais la fin du premier donne une piste

Aucun détail d’intrigue n’a été révélé. Mais le premier film laisse quand même une porte entrouverte. Jennifer mourait à la fin, tandis que Needy, le personnage de Seyfried, héritait d’une partie de ses pouvoirs démoniaques avant de chercher vengeance.

Si Seyfried revient, on voit assez bien la direction possible. Une résurrection, une dynamique encore plus toxique, et sans doute une héroïne plus puissante qu’avant. Ce qui compte surtout, au fond, c’est moins le retour d’un titre culte que ce qu’il dit de Hollywood : un film peut rater sa sortie, puis gagner sa vraie place des années plus tard.