Adam Driver et les X-Men, Marvel confirme des échanges sans issue

Kevin Feige admet que Marvel parle bien avec Adam Driver pour le MCU. Le souci, c’est que l’acteur décline, encore et toujours.

En bref Marvel a bien parlé avec Adam Driver

Kevin Feige dit que l’acteur refuse encore

La piste Magneto semble très fragile

La rumeur avait pris de l’ampleur, elle a désormais un socle. Kevin Feige confirme que Marvel échange bien avec Adam Driver. Mais la partie qui compte, celle que les fans du reboot des X-Men risquent d’aimer beaucoup moins, c’est que ces discussions ne débouchent pas.

Une rumeur, cette fois validée à demi-mot

Depuis plusieurs semaines, les spéculations autour du futur casting des X-Men dans le MCU tournent à plein régime. Le nom de Adam Driver revenait déjà avec insistance, récemment encore pour un possible Magneto. Cette fois, on n’est plus seulement dans le bruit de couloir.

Interrogé sur le sujet, Kevin Feige a expliqué qu’il n’était pas secret que Marvel aimerait travailler avec lui, avant d’ajouter, en substance, qu’une sorte de tradition s’était installée, ils se parlent en visio, puis l’acteur passe son tour. Résultat ? L’intérêt du studio est réel, mais la piste ne sent pas franchement l’imminence.

Le vrai problème n’est pas Marvel

Ce qui ressort de cette prise de parole, c’est assez simple. Le verrou n’est pas du côté de Marvel. D’après Feige, Driver reste très cordial pendant ces échanges, au point qu’il le décrit comme quelqu’un qui ne pourrait pas être plus aimable.

Bon, ça ne change pas le fond. Si l’on suit cette version, Adam Driver refuse poliment, mais refuse quand même. Et tant que cette position ne bouge pas, mieux vaut calmer les projections de casting.

Pourquoi son nom revient autant pour Magneto

Ce n’est pas très surprenant de voir son nom circuler. Adam Driver traîne une filmographie solide, entre gros blockbusters et projets plus discrets. Beaucoup le connaissent surtout comme Kylo Ren ou Ben Solo dans la postlogie Star Wars, d’autres pensent d’abord à Girls. Dans les deux cas, il a ce mélange de présence physique et d’intensité qui colle bien à un rôle comme Magneto.

Et il y a un petit malentendu, quand même, autour de son passage chez Star Wars. Les limites de cette trilogie n’avaient pas grand-chose à voir avec lui. Des films comme Marriage Story ont largement montré le niveau de l’acteur. Bref, sur le papier, le casting avait du sens.

Ce que ça dit du chantier X-Men chez Marvel

Cette confirmation arrive au milieu d’un moment très chargé pour Marvel. La bande-annonce de Avengers: Doomsday vient de tomber, ce qui a un temps déplacé l’attention, sans vraiment freiner les spéculations autour des X-Men. Elles ont même pris encore plus de place ces dernières semaines.

Une partie de cette agitation vient aussi d’une autre rumeur, celle qui envoie Sadie Sink vers Jean Grey dans Spider-Man: Brand New Day. Avec ce film attendu dans un peu plus d’une semaine, une réponse ne devrait plus trop tarder. Pour Adam Driver, en revanche, le signal est plus net, la porte n’est pas fermée, mais elle ne s’ouvre pas. Et pour le reboot mutant, ça rappelle une chose, chez Marvel, les castings se jouent autant sur le désir des studios que sur l’envie réelle des acteurs.