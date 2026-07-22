Les Anneaux de pouvoir saison 3 mise tout sur Sauron, enfin sans masque

La saison 3 des Anneaux de pouvoir arrivera en novembre sur Prime Video. Et cette fois, Sauron ne se cache plus : l’Anneau unique entre en jeu.

En bref Sauron devient le centre du récit

L’Anneau unique sera forgé cette saison

La série arrive en novembre sur Prime Video

Ce que la saison 3 des Anneaux de pouvoir change, au fond, tient en une idée simple. Sauron ne joue plus à se cacher. Après une saison 2 qui le laissait en position de force avec les Neuf Anneaux destinés aux Hommes, la série va enfin entrer dans la phase que beaucoup attendaient, celle où le personnage cesse d’être un stratège dans l’ombre pour devenir une menace frontale.

Sauron passe au premier plan

Le détail le plus parlant, c’est son apparence. Le nouveau visuel de Sauron, incarné par Charlie Vickers, abandonne les traits plus lumineux de sa forme d’Annatar pour quelque chose de nettement plus sombre. Ce n’est pas juste une retouche de costume. C’est une promesse de ton, et sans doute aussi le signe d’un futur où il perdra sa capacité à reprendre cette façade séduisante.

Du côté de Patrick McKay, le message est limpide. Le co-showrunner annonce une saison plus sombre, plus dangereuse, avec des enjeux plus élevés, et il prévient que personne n’est en sécurité. Dit autrement, la série semble vouloir quitter une partie de ses détours pour assumer un affrontement plus brutal.

L’Anneau unique arrive enfin

Le gros morceau, c’est évidemment la création de l’Anneau unique. Patrick McKay confirme que cette forge aura lieu dans la saison 3, dans le volcan. Là, on ne parle plus seulement d’un clin d’œil au lore. On parle du point qui relie vraiment ce récit du Deuxième Âge à l’ombre immense projetée plus tard sur la Terre du Milieu.

Parce que les Neuf Anneaux ne pouvaient pas suffire à Sauron. Leur obtention à la fin de la saison 2 marquait une victoire, pas un aboutissement. La suite logique, c’est cette montée vers l’objet qui concentre son pouvoir et qui rapproche la série des événements que les fans associent immédiatement au Seigneur des anneaux, même s’il reste encore du chemin avant de rejoindre le prologue de La Communauté de l’anneau.

Une saison plus sombre, et peut-être la bonne

Il y a aussi un enjeu plus terre à terre. La série elle-même a besoin de ce virage. La première saison a pris son temps, parfois trop. La deuxième a clairement redressé la barre, surtout dans sa fin. Et Charlie Vickers, lui, a souvent été l’un des meilleurs arguments du show.

Voir la saison 3 recentrer autant l’intrigue sur son ascension est plutôt une bonne nouvelle. Pas seulement pour les fans de Tolkien, aussi pour la série en tant qu’objet télé. Si cette noirceur annoncée tient la route, Prime Video pourrait enfin avoir le chapitre qui relie vraiment ambition, spectacle et nécessité narrative. Et ça, pour une adaptation scrutée à ce point, ce n’est pas un détail.