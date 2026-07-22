Avengers: Doomsday éclaire enfin l’énigme laissée par Thunderbolts*

Un an après, la scène post-générique de Thunderbolts* prend enfin sens. La bande-annonce de Avengers: Doomsday relie plusieurs mondes.

En bref Le vaisseau de Thunderbolts* transportait bien les Fantastic Four

Thor Odinson est aussi à bord

Doctor Doom vise la fusion des univers

Pendant des mois, Marvel donnait l’impression d’empiler des promesses sans toujours les raccorder. La première bande-annonce de Avengers: Doomsday change ça. Et pas sur un détail. Elle répond enfin à la grande question laissée par la scène post-générique de Thunderbolts*, tout en montrant plus clairement la mécanique du multivers que le studio prépare pour décembre.

Le puzzle multivers commence enfin à s’assembler

Dans Thunderbolts*, les ex-New Avengers observaient un objet traverser l’atmosphère terrestre. On reconnaissait l’Excelsior, le vaisseau des Fantastic Four, capable de voyager entre les dimensions. Restait un doute sur ses passagers. Certains imaginaient un détour, voire un piège, avec Doctor Doom en embuscade.

La bande-annonce de Avengers: Doomsday tranche. Ce sont bien les Fantastic Four qui sont à bord. Mais ils ne voyagent pas seuls, et c’est là que ça devient intéressant, Thor Odinson semble les accompagner. Résultat, le lien entre la Terre 616 et la Terre 828 devient enfin lisible.

Ce point compte, parce qu’il fait écho à un autre embranchement laissé ouvert par The Marvels, où Monica Rambeau se retrouvait coincée dans une chronologie liée aux X-Men. En gros, Marvel commence à montrer comment ses univers se touchent vraiment, au lieu de seulement les citer.

Le plan de Reed Richards devient beaucoup plus concret

Si Thor Odinson passe par la Terre 828, on comprend mieux comment Reed Richards peut découvrir que plusieurs réalités se percutent peu à peu. Son objectif ne serait pas d’explorer pour explorer, mais d’empêcher l’effondrement.

Des décors montrés lors de la Shanghai Expo donnaient déjà un indice précieux. Il y avait bien le trône de Doctor Doom, très commenté, mais aussi le labo de Reed Richards. Marvel y associait des notes expliquant qu’il travaillait sur l’énergie libérée par la collision des mondes et sur des canons multiversels destinés à éviter leur destruction.

La logique est assez simple. Si trois univers sont pris dans le même mouvement, la Terre 616, celle des X-Men et la Terre 828, alors ces dispositifs doivent être installés sur chacun d’eux. Pas de quoi paniquer, mais ce plan impose à Reed Richards de traverser plusieurs mondes, puis d’activer le tout en même temps.

Doctor Doom n’est pas juste l’antagoniste, il est la logique du chaos

Là où Reed Richards cherche à maintenir les réalités séparées, Doctor Doom semble viser l’inverse. Le premier poster de Avengers: Doomsday suggère qu’il veut rapprocher les univers pour n’en former qu’un seul, sous son contrôle. C’est plus qu’un affrontement classique, c’est une opposition de méthode.

Un autre indice traîne sur le tableau de Reed Richards. Si les collisions produisent une immense énergie, les runes associées à Doctor Doom pourraient lui permettre de la capter. Ce serait l’explication la plus propre à sa puissance, notamment au moment où il bloque Stormbreaker et laisse Thor Odinson impuissant.

Bon, tout ça dessine surtout une vraie rivalité entre Mister Fantastic et Doctor Doom, ce que Marvel cherchait visiblement depuis un moment. Et cette fois, le studio ne vend pas seulement un crossover. Il pose enfin une direction. Avengers: Doomsday sortira au cinéma le 18 décembre.