Blade chez Marvel : sept ans après, le dossier tourne au malaise

Sept ans après l’annonce de Mahershala Ali, le film Blade n’avance toujours pas. Et la petite phrase de Kevin Feige n’aide pas vraiment.

En bref Kevin Feige ironise sur le retard de Blade

Le film avec Mahershala Ali piétine depuis sept ans

Le pan surnaturel du MCU reste flou

La blague de Feige qui sonne un peu trop juste

Chez Marvel Studios, le dossier Blade commence à ressembler à un embarras public. En discutant avec Joshua Horowitz, Kevin Feige a choisi l’humour, en expliquant qu’il était fier d’avoir ramené Wesley Snipes dans Deadpool et Wolverine, mais qu’il se sentait, à propos de Mahershala Ali, « comme un énorme loser et un échec parce qu’on n’a pas réussi à lancer le projet ».

La formule fait rire, oui. Mais elle dit aussi autre chose. Le verbe employé par Feige, presque au passé, donne une impression de fin de parcours. Rien d’officiel, pas de quoi enterrer le film, mais le sous-texte n’a rien de rassurant.

Sept ans d’attente pour presque rien

Le plus frappant, c’est la chronologie. Dans deux jours, cela fera sept ans que Marvel a annoncé Mahershala Ali en vedette du reboot de Blade. Depuis, les fans ont eu une miette de présence dans la scène post-générique de Eternals, avec seulement sa voix, puis une version animée du personnage dans Marvel Zombies.

Pour le reste, le film est resté coincé dans ce que l’industrie appelle le development hell, ce tunnel de production dont on ne voit jamais vraiment la sortie. Et c’est d’autant plus étrange que le personnage, sur le papier, n’a rien d’un casse-tête incompréhensible. Un chasseur de vampires face aux morts-vivants, en gros. Concept limpide.

Une piste revient souvent. Pendant longtemps, Marvel a avancé avec prudence sur les films classés R. Or le succès de Deadpool et Wolverine change un peu la donne. Trop tard, peut-être.

Le vrai problème, c’est peut-être le coin surnaturel du MCU

Et Blade n’est pas un accident isolé. C’est ça, le point important.

En 2012 déjà, Kate Beckinsale racontait avoir imaginé un crossover entre Underworld et Blade. Marvel avait refusé en expliquant travailler sur quelque chose autour du personnage. Dix ans plus tard, ce « quelque chose » reste très flou.

Surtout, le héros partage le même espace que d’autres figures mal servies par le MCU surnaturel. Moon Knight, porté par Oscar Isaac, a eu une première saison saluée puis plus rien. Les personnages de Werewolf By Night n’ont pas davantage avancé. Dans les comics, tout ce petit monde gravite souvent autour des Midnight Sons. À l’écran, chacun semble bloqué dans son coin. Blade est le cas le plus visible, pas le seul.

La SDCC peut encore sauver la face

Il reste une fenêtre. Cette semaine, le panel du Hall H à la San Diego Comic-Con pourrait servir à poser les bases de l’après Secret Wars, avec possiblement quelques annonces autour des X-Men.

Mais vous l’aurez compris, l’enjeu n’est pas seulement un titre de plus dans le calendrier. Si Marvel veut prouver qu’il sait encore organiser son univers au-delà des grosses locomotives, il faudra aussi clarifier l’avenir de son versant surnaturel. Et donc, forcément, celui de Blade.