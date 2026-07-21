Avengers: Endgame revient avec un lien direct vers Doomsday

En bref Endgame reviendrait avec 7 minutes inédites

La fin préparerait directement Doomsday

Sortie en salles prévue le 25 septembre

Revoir Avengers: Endgame au cinéma, pourquoi pas. Mais pour ramener du monde devant un film de trois heures que pas mal de fans connaissent presque par cœur, il faut plus qu’un logo Marvel Studios sur grand écran. Cette fois, la promesse serait plus concrète, avec des ajouts inédits et surtout un pont direct vers Avengers: Doomsday.

Le vrai test, ce n’est pas la nostalgie

Le retour en salles de Avengers: Endgame a d’abord quelque chose d’assez classique. Un immense succès revient, on ajoute un peu de neuf, et on relance la machine. Rien d’anormal. Sauf qu’ici, l’intérêt ne repose pas vraiment sur la nostalgie. Il repose sur une question simple, presque brutale : est-ce qu’il y a assez de nouveau pour justifier une autre séance ?

Une partie du public ira de toute façon. Mais pour les autres, ceux qui aiment Marvel sans forcément rempiler pour trois heures juste pour le plaisir, il faut un vrai bonus. Et c’est précisément là que cette ressortie se joue.

Sept minutes de plus, mais pas pour faire joli

D’après ce qu’a relayé l’utilisateur X @Cryptic4KQual, cette nouvelle version embarquerait une nouvelle introduction, plusieurs scènes bonus et une fin rallongée. Le tout ferait grimper le film d’environ 7 minutes par rapport à la version d’origine.

Il a aussi précisé qu’il ne pensait pas qu’une scène post-générique ait été ajoutée. En gros, la logique serait différente : plutôt qu’un teaser collé après les crédits, c’est la fin elle-même qui aurait été prolongée pour raccorder le film à Avengers: Doomsday.

Sept minutes, ce n’est pas énorme. Du coup, si ces ajouts existent bien, on peut imaginer quelque chose comme deux à quatre scènes supplémentaires au total, pas davantage.

Doomsday devient la vraie raison d’y retourner

C’est là que la ressortie peut prendre un autre relief. Si les scènes inédites ont un lien réel avec Doomsday, par les personnages montrés ou par leur contexte, on n’est plus dans le bonus décoratif. On est dans du raccord narratif, presque dans une mise à jour rétroactive d’un film déjà verrouillé depuis des années.

Et la pièce maîtresse, clairement, ce serait cette fin étendue. Si elle apporte un nouveau contexte, ou même un premier aperçu d’un élément important de Doomsday, alors l’aller-retour en salle devient beaucoup plus défendable. C’est le genre d’ajout qui transforme une ressortie commerciale en étape de feuilleton.

Si les scènes sont mineures, l’opération peut vite paraître légère

Mais tout dépend de l’exécution. Une introduction seule, si ce n’est qu’un habillage, ne suffira pas. Et si les scènes bonus ressemblent juste à des chutes remontées pour l’occasion, l’effet retombera vite.

Résultat ? Cette nouvelle version de Avengers: Endgame peut soit enrichir la trajectoire de Marvel Studios vers son prochain gros rendez-vous, soit donner l’impression d’un appendice un peu forcé. Réponse le 25 septembre, date prévue pour son retour en salles. Et au fond, l’enjeu dépasse ce film : on voit de plus en plus les blockbusters devenir des plateformes capables d’être rééditées, retouchées, reconnectées à la suite d’après.