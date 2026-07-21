Marvel revoit encore Armor Wars, avec un Tony Stark relancé en ligne de mire

Marvel Studios retravaillerait encore Armor Wars, cette fois pour y lancer un nouveau Tony Stark. Une idée qui crispe déjà pas mal de fans.

En bref Marvel Studios retravaillerait encore Armor Wars

Le projet servirait à relancer Tony Stark

Les fans défendent surtout Rhodey

Le MCU a un problème assez visible, il peine à tourner la page de Iron Man. Et si la dernière rumeur se confirme, Marvel Studios ne chercherait même plus vraiment à la tourner. Armor Wars, annoncé il y a déjà plusieurs années, serait de nouveau remanié pour accueillir un Tony Stark relancé.

Le fantôme d’Iron Man revient encore

Le projet traîne depuis 2020 et n’a toujours pas atteint le stade du tournage. Cette fois, l’insider cinéma James Mack affirme qu’un nouveau chantier est en cours sur Armor Wars. Le point qui compte, clairement, n’est pas juste le remaniement en lui-même, mais sa finalité supposée, faire de ce film la porte d’entrée d’un nouveau Tony Stark.

Ce n’est pas anodin. Dans un univers qui s’est construit pendant des années autour de l’ombre de Robert Downey Jr., relancer ce personnage-là change instantanément la lecture du projet.

Armor Wars change de nature

Au départ, Armor Wars devait suivre James Rhodes, alias War Machine, avec Don Cheadle de retour dans le rôle. L’idée était simple et plutôt solide, montrer les conséquences d’une technologie Stark tombée entre de mauvaises mains après la mort de Tony Stark dans Avengers: Endgame.

Et ce n’était même pas pensé comme un film au début. En pleine poussée de Disney+, Marvel l’avait d’abord présenté comme une série, avant de le transformer en long-métrage. Si on y greffe maintenant un Tony Stark relancé, le centre de gravité bouge complètement. Un internaute, @CutXaction, résume bien le malaise avec « Armor Wars sans War Machine au centre ressemble à un film complètement différent ».

Les fans défendent surtout Rhodey

Ce qui ressort des réactions, ce n’est pas juste un rejet mécanique du mot reboot. C’est aussi une forme de lassitude pour Rhodey, personnage souvent laissé de côté. @StageCraftBeast rappelle que le projet était censé concerner War Machine et Iron Heart. @BoiFenti préfère que Rhodey ait sa propre histoire plutôt que de voir Armor Wars devenir encore un film sur Tony.

Même ton chez @Yirmatang, qui rappelle que toute la promesse du film reposait sur la course pour combler le vide laissé par Tony Stark. Et @El_Maestro2024 note qu’entre Secret Invasion et ce dossier, Rhodey n’a vraiment pas de chance.

Marvel joue gros avec son personnage totem

D’autres critiques visent plus largement la stratégie de Marvel. @LiterallySebab juge le studio trop dépendant d’Iron Man. @wraithfodder, lui, estime qu’il n’y aura pas de meilleur Iron Man que Robert Downey Jr. et demande de laisser le personnage se reposer.

Il y a aussi une question de packaging. @Redgerbil5 trouve absurde d’utiliser le label Armor Wars pour réintroduire un autre Tony Stark dans la continuité 616, précisée comme étant en réalité Earth-199999. Et @CLKCHRIS lâche la formule la plus sèche : « Personne, je le jure sur tout ce que j’aime, PERSONNE ne veut ça ».

Reste une inconnue, cette version d’Armor Wars verra-t-elle vraiment le jour ? Si oui, Marvel Studios pourrait ramener un Iron Man pour la prochaine génération du MCU bien plus vite que prévu.