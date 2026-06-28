Marvel cherche un nouvel Iron Man, mais a déjà raté deux pistes clés

Le retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom relance une question simple : pourquoi le MCU a laissé Rhodey et Riri sur le banc ?

En bref Rhodey et Riri ont été relégués

Marvel n’a pas consolidé ses héritiers naturels

Le retour de Robert Downey Jr. interroge

Le plus curieux, aujourd’hui, c’est ce contraste. Marvel ramène Robert Downey Jr. dans Avengers: Doomsday, cette fois en Doctor Doom, alors que le MCU avait déjà sous la main deux héritiers crédibles pour prolonger l’ombre de Tony Stark. Et ces deux pistes ont été, au mieux, mal servies.

Ce n’est pas juste une question de nostalgie. C’est un vrai problème de continuité pour une franchise qui a passé des années à installer l’idée de la relève.

Rhodey avait tout pour prendre le relais

Sur le papier, James Rhodes, alias Rhodey ou War Machine, était le choix le plus logique. Ami de longue date de Tony Stark, déjà équipé d’une armure lourde, déjà intégré aux grands événements du MCU, il cochait presque toutes les cases. Visuellement comme narrativement, la transition avait du sens.

Puis Secret Invasion est arrivé. La série a révélé que Rhodey avait été remplacé par un Skrull, avec des indices laissant entendre que cela pouvait remonter à Captain America: Civil War. Le vrai Rhodey est bien revenu, il est vivant, donc son histoire peut continuer. Mais ce détour complique tout.

D’abord parce que Secret Invasion a été très mal reçue. Ensuite parce que toute future apparition du personnage devra gérer ce passif, et donc rappeler aux spectateurs une série que Marvel aimerait sans doute laisser derrière elle. Armor Wars aurait pu servir de réparation. Sauf qu’il n’y a, pour l’instant, quasiment aucun mouvement concret autour du projet.

Ironheart a été lancée sans vrai élan

L’autre option, plus neuve, mais pas moins évidente, s’appelle Riri Williams. Introduite dans Black Panther: Wakanda Forever en 2022, elle arrivait avec une promesse claire, celle d’une jeune prodige capable de construire sa propre techno et de se retrouver, un peu malgré elle, au centre d’un conflit qui la dépasse.

Dans le film, Riri crée un détecteur de vibranium qui attire sur elle l’attention de Wakanda et des Talokanil. Surtout, elle passe du statut d’étudiante brillante et dépassée à celui d’héroïne en armure. Franchement, l’enchaînement vers Ironheart semblait naturel.

Mais la série, lancée sur Disney+ en juin 2025, a reçu très peu d’attention. Oui, l’intérêt du public compte. Mais il suit aussi l’énergie que met une franchise derrière un projet. Or ici, le marketing a paru beaucoup plus discret que pour d’autres productions récentes du MCU. Résultat, Ironheart a glissé à l’arrière-plan.

Le retour de Robert Downey Jr. change la lecture

Quand vos deux successeurs potentiels patinent, le retour de Robert Downey Jr. prend un autre sens. Officiellement, on ne sait pas encore pourquoi Marvel l’a choisi pour incarner Doctor Doom dans Avengers: Doomsday. Pas mal de théories circulent, dont celle d’une variante de Tony Stark.

Mais même sans trancher, le signal est là. Le MCU semble moins intéressé par un véritable héritier d’Iron Man que par une autre manière de faire revenir son empreinte. Et à moyen terme, c’est peut-être ça le plus révélateur, Marvel a encore du mal à organiser l’après-Endgame sans retomber sur ses figures les plus sûres.