Pour le réalisateur d’Iron Man, Robert Downey Jr. en Doctor Doom pourrait redonner vie aux films de super-héros

Selon le réalisateur d’Iron Man, Robert Downey Jr. pourrait redonner un nouveau souffle aux films de super-héros en incarnant Doctor Doom. Son interprétation du célèbre vilain suscite déjà de nombreux espoirs chez les fans du genre.

Tl;dr Robert Downey Jr. incarne Doctor Doom chez Marvel Studios.

Shane Black pense que ce choix va relancer le genre.

La franchise cherche à sortir d’une période difficile.

Le pari audacieux de Marvel : Downey Jr. en Doctor Doom

Depuis l’annonce choc de Marvel Studios, la communauté des fans ne parle plus que de cela : Robert Downey Jr., qui a incarné Tony Stark pendant plus d’une décennie, fera son grand retour dans le prochain film des Avengers, mais sous le masque du redoutable Doctor Doom. Un choix inattendu, tant l’acteur semblait avoir définitivement tourné la page après la mort d’Iron Man dans Avengers: Endgame en 2019.

L’avis tranché de Shane Black

Rencontré à l’occasion de la promotion de son nouveau film, Play Dirty, le réalisateur et scénariste Shane Black, proche collaborateur de Downey Jr., n’a pas mâché ses mots à ce sujet. Ayant dirigé l’acteur dans des œuvres comme Kiss Kiss, Bang Bang et surtout Iron Man 3, Black se dit enthousiaste : « Je pense qu’il va à lui seul réinsuffler une nouvelle énergie à tout le cinéma de super-héros avec ça. » Malgré les critiques initiales sur une stratégie jugée « cynique », consistant à rappeler « le seul capable de tous les sauver », il assure que ce retour fonctionnera.

L’enjeu pour Marvel Studios

Car il faut bien l’admettre, l’univers cinématographique Marvel traverse une zone de turbulences depuis quelques années. Après un pic avec Avengers: Endgame, les succès se font rares : seuls deux films ont récemment dépassé le milliard au box-office – Spider-Man: No Way Home et Deadpool & Wolverine. Dans ce contexte, miser sur un acteur aussi charismatique que Downey Jr. apparaît comme une carte maîtresse, voire un ultime recours pour inverser la tendance.

Pour certains observateurs, cette décision semblait d’abord relever du « fruit facile ». Pourtant, force est de constater que là où Robert Downey Jr. apparaît, les spectateurs suivent. Il ne s’agit pas seulement d’une star qui attire les foules : chacune de ses prestations insuffle une intensité rarement égalée dans l’industrie.

L’attente monte avant la sortie du film

Alors que le tournage du nouveau volet des Avengers est désormais terminé et que sa sortie se profile pour l’an prochain, l’effervescence grimpe. Si tout le monde n’est pas encore convaincu par cette orientation, Shane Black s’avoue déjà conquis et déclare même vouloir voir ce film avant tous les autres de Marvel. Reste à savoir si cette nouvelle incarnation saura faire taire les sceptiques et offrir à Marvel Studios le rebond tant attendu.

À noter enfin : le prochain film de Shane Black, Play Dirty, arrivera sur Prime Video dès le 1er octobre.