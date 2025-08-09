Une star Marvel réagit à un possible retour de Thanos après l’arrivée de Doctor Doom dans le MCU

Alors que l’arrivée très attendue de Doctor Doom dans l’univers cinématographique Marvel suscite de nombreuses spéculations, une figure emblématique de la franchise s’exprime sur la possibilité d’un retour du redoutable Thanos dans les prochains films.

Tl;dr Doctor Doom sera le prochain grand méchant du MCU.

Josh Brolin reste ouvert à rejouer Thanos.

Les fans espèrent un affrontement Thanos vs Doctor Doom.

Le retour de Thanos est-il envisageable ?

Les rumeurs n’en finissent plus de bousculer l’actualité du Marvel Cinematic Universe (MCU). Alors que la saga cherche un successeur crédible à son fameux « Big Bad », la figure de Thanos plane encore sur les discussions des fans. Il faut dire que le personnage, porté par Josh Brolin, a marqué les esprits : loin du simple tyran, le Titan fou se voulait le guide d’un nouvel ordre universel, prêt à sacrifier la moitié de toute vie pour garantir prospérité et équilibre. L’empreinte laissée par ce méchant atypique continue de hanter les héros et leurs spectateurs.

L’arrivée fracassante de Doctor Doom

Mais voilà qu’une nouvelle menace s’apprête à bouleverser l’équilibre instauré après la disparition de Thanos lors de la fameuse Bataille de la Terre. Le film très attendu, Avengers: Doomsday, annoncé pour le 18 décembre 2026, verra l’émergence de Doctor Doom. Ce personnage mythique des comics Marvel promet déjà de prendre une place centrale dans la narration, et il ne fait guère de doute qu’il saura imposer sa propre vision du chaos.

Brolin, les Russos et le jeu des possibilités

Pour autant, l’idée d’un retour surprise de Thanos n’a pas totalement disparu. Interrogé au micro du podcast Happy Sad Confused, Josh Brolin a confié entretenir d’excellentes relations avec ses anciens collaborateurs : « Je parle à Downey probablement quatre à six fois par an. Je parle aux Russo presque chaque semaine… On a même une affaire ensemble ! » Quand on lui demande s’il serait prêt à renfiler le costume en motion capture du Titan, il laisse planer le doute : « Cela a été une aventure sur dix ans… Je ne sais pas ce qu’ils mijotent, mais ce sera sûrement intéressant. »

L’éventualité d’un caméo ou d’un affrontement au sommet fascine les fans – en témoigne leur engouement sur les réseaux sociaux. Un extrait culte du comics Secret Wars (2015), où Doctor Doom exécute Thanos avec violence, circule régulièrement en ligne. De nombreux aficionados appellent aujourd’hui à recréer cette scène mythique au cinéma.

Vers un duel au sommet ?

La volonté des fans ne fait aucun doute : voir s’affronter deux figures majeures comme Thanos et Doctor Doom serait un événement marquant pour l’avenir du MCU. La balle est désormais dans le camp des réalisateurs et producteurs ; quant à Josh Brolin, il ne ferme aucune porte. Affaire à suivre…