Après 16 ans d’attente, la suite très attendue de ce film culte se dévoile avec un casting surprenant

Seize ans après la sortie de ce film culte, les fans peuvent se réjouir : une suite est officiellement en préparation. Le projet promet également de surprendre avec un casting particulièrement inattendu et original.

Tl;dr Sorkin réalisera la suite, sans Fincher.

Titre officiel : « The Social Reckoning », sortie en 2026.

Une distribution prestigieuse incarne une nouvelle controverse Facebook.

Un retour très attendu, mais sans Fincher

La perspective d’une suite à The Social Network a longtemps alimenté les rumeurs. Cette fois, l’information est confirmée : Aaron Sorkin, déjà scénariste du film original, pilotera la réalisation de ce nouveau chapitre intitulé The Social Reckoning. Pourtant, une absence pèse lourd sur le projet : celle de David Fincher. Sa signature visuelle et son rythme nerveux avaient largement contribué à faire du premier volet un classique moderne. Si le talent de Sorkin n’est plus à démontrer — ses précédentes réalisations comme Molly’s Game ou The Trial of the Chicago 7 en témoignent — sa direction n’a toutefois jamais vraiment fait l’unanimité comme celle de Fincher. Ce passage de témoin ne laisse pas indifférent les amateurs du genre.

Une intrigue ancrée dans l’ère des révélations numériques

Prévue en salles pour le 9 octobre 2026, cette nouvelle adaptation s’appuiera sur les révélations majeures des The Facebook Files, enquête menée par The Wall Street Journal. Le scénario se penchera sur les conséquences sociales et éthiques liées à la plateforme imaginée par Mark Zuckerberg, incarné cette fois par Jeremy Strong. Autour de lui graviteront des personnages réels impliqués dans ces scandales récents : Mikey Madison interprètera la lanceuse d’alerte Frances Haugen tandis que Jeremy Allen White prêtera ses traits au journaliste Jeff Horwitz. Le casting comprend également l’humoriste et acteur Bill Burr, affichant un palmarès impressionnant qui laisse augurer une performance collective solide.

L’évolution d’une franchise à succès

Contrairement au casting du film initial où dominaient des jeunes espoirs, cette suite s’offre aujourd’hui des têtes d’affiche déjà consacrées aux Oscars ou aux Emmy Awards. Ce changement pourrait bien être déterminant pour donner une nouvelle dimension à la saga. Il faut dire que, depuis la sortie du premier film, les polémiques n’ont cessé de secouer le géant des réseaux sociaux. L’époque semble donc idéale pour interroger avec acuité la place de ces plateformes dans nos vies quotidiennes.

Entre attentes et incertitudes

Reste un pari : celui de réussir à proposer une fresque aussi marquante que le précédent opus malgré le départ de Fincher. Toutefois, plusieurs éléments rassurent :

Casting prestigieux habitué aux rôles exigeants ;

Sujet d’actualité brûlant ;

Période stratégique pour une sortie attendue lors des grandes récompenses.

Porté par l’ambition éditoriale de Sony Pictures, qui a choisi la pleine saison des prix pour sa sortie, ce projet pourrait bien offrir à Sorkin une nouvelle consécration… si la magie opère encore face aux défis du monde numérique contemporain.