Échec de la démo Ray-Ban Connectée : pourquoi Mark Zuckerberg s’est retrouvé en difficulté

La récente démonstration publique des lunettes connectées Ray-Ban de Meta par Mark Zuckerberg n’a pas convaincu : un dysfonctionnement technique est survenu, soulevant des questions sur la fiabilité et la maturité de cette nouvelle technologie ambitieuse.

Tl;dr Démo Meta Ray-Ban Display perturbée par deux bugs majeurs

Problèmes causés par activation massive et bug inédit

Zuckerberg a improvisé malgré les défaillances en direct

Mésaventures en direct chez Meta Connect

Parmi les démonstrations technologiques, rares sont celles qui se déroulent sans accroc. Lors de la récente présentation des lunettes connectées Meta Ray-Ban Display, Mark Zuckerberg en a fait l’amère expérience. Deux incidents distincts ont semé la confusion, rappelant au passage à quel point l’innovation en direct reste un exercice périlleux, même pour les géants du numérique.

Bugs inattendus et causes surprenantes

Premier écueil : l’assistant vocal doté d’intelligence artificielle. L’idée était simple : faire suggérer une recette par Meta AI, en s’appuyant sur la caméra intégrée pour analyser des ingrédients. Mais sur scène, rien ne s’est passé comme prévu. L’IA s’est montrée capricieuse, ignorant ostensiblement les instructions du chef sollicité. Après coup, le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, a livré son diagnostic via une Story Instagram : « Lorsque le chef a lancé “hey Meta, start Live AI”, toutes les lunettes présentes dans le bâtiment ont été activées simultanément. Lors des répétitions, il y avait beaucoup moins de monde… » Autrement dit, un simple mot-clé a déclenché une réaction en chaîne imprévue sur chaque paire de lunettes connectées.

Détail supplémentaire livré par Bosworth, les flux de données avaient été redirigés vers un serveur de développement censé isoler la fonctionnalité… mais ce choix a paradoxalement saturé l’accès réseau : « Nous avons involontairement provoqué un DDoS interne sur nos propres appareils. »

Un bug inédit lors d’un appel vidéo WhatsApp

Autre moment embarrassant : impossible pour Zuckerberg de décrocher un appel vidéo WhatsApp lancé depuis une paire de lunettes voisine tenue par Bosworth. La tonalité retentissait bien devant l’assistance médusée, mais rien ne s’affichait à l’écran. Selon le directeur technique : « C’était un bug jamais observé auparavant ; l’écran est passé en veille juste au moment où la notification d’appel arrivait. » Même après avoir réveillé l’appareil, la possibilité de répondre n’a jamais été proposée – une anomalie désormais corrigée selon ses dires.

L’aléa du spectacle technologique

Malgré ces revers techniques, force est de constater que Zuckerberg a su désamorcer la situation avec humour et sang-froid. Un rappel bienvenu que dans ce secteur où tout va très vite, aucune innovation ne garantit l’immunité contre les surprises de dernière minute. Les démonstrations publiques restent décidément le terrain favori des imprévus… et des leçons d’humilité pour les plus grandes entreprises technologiques du monde.