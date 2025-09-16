Gemini dépasse ChatGPT sur l’App Store : Google promet que ce n’est qu’un début

L’application Gemini de Google a récemment dépassé ChatGPT dans le classement de l’App Store, marquant une étape importante pour l’intelligence artificielle générative. Pour Google, ce succès précoce annonce d’ambitieuses évolutions à venir pour sa plateforme IA.

Tl;dr Gemini dépasse ChatGPT en téléchargements sur mobile.

Nano Banana, l’outil d’image, séduit par sa simplicité.

Plus de 500 millions d’images générées en quelques semaines.

Une ascension fulgurante pour Gemini et Nano Banana

La concurrence fait rage dans le secteur de l’intelligence artificielle générative. En tête du peloton, la nouvelle application Gemini de Google vient tout juste de détrôner ChatGPT comme application la plus téléchargée sur l’Apple App Store et le Google Play Store. Un basculement attendu, mais qui marque un tournant stratégique.

Au cœur de ce succès, une fonctionnalité particulière a capté l’attention : Nano Banana, le générateur d’images basé sur le modèle Gemini 2.5 Flash. Cette nouveauté permet à chacun de transformer simplement ses photos ou dessins en figurines 3D ou œuvres stylisées prêtes à être partagées. « C’est seulement le début, il y a tant à venir ! », a récemment lancé Demis Hassabis, PDG et cofondateur de DeepMind, via X (ex-Twitter).

Nano Banana : simplicité et viralité au rendez-vous

L’engouement est bien réel : déjà plus de 500 millions d’images ont été créées via Nano Banana, tandis que des dizaines de millions d’utilisateurs ont rejoint l’application en quelques semaines. Selon les échanges avec David Sharon, responsable Multimodal Generation chez Google Gemini Apps, la clé réside dans la capacité du service à répondre à une demande claire : « les utilisateurs veulent créer des images, pas seulement discuter ». D’ailleurs, Google propose généreusement 100 créations gratuites d’image par utilisateur contre seulement cinq échanges textuels gratuits — preuve d’une stratégie ajustée sur l’attente réelle.

Ce succès fulgurant s’explique par plusieurs facteurs :

Accessibilité : nul besoin d’être expert pour obtenir des résultats bluffants ;

nul besoin d’être expert pour obtenir des résultats bluffants ; Ludique et visuel : selfies et croquis deviennent instantanément partageables ;

selfies et croquis deviennent instantanément partageables ; Rapidité : modifications quasi-instantanées, favorisant l’expérimentation.

L’expérience utilisateur au centre du jeu

Des dessins d’enfants transformés en figurines jusqu’aux photos familiales revues façon Wes Anderson, chaque essai surprend par la fidélité aux détails (visages, couleurs) malgré des styles variés. Les utilisateurs partagent leurs propres formules comme « Transforme ce dessin en figurine de collection », ou encore « Mets cette photo dans une scène façon film rétro », illustrant la facilité déconcertante d’utilisation.

Nouvelles perspectives pour le marché de l’IA créative

Alors que ChatGPT reste la référence pour la génération de texte et le raisonnement complexe, le bond opéré par Gemini force désormais ses concurrents — dont OpenAI et Midjourney — à innover davantage du côté des outils créatifs. L’exemple Nano Banana rappelle qu’une seule fonctionnalité bien pensée peut bouleverser les usages… et propulser un acteur en tête du classement. À suivre.