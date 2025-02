Une recherche plus intelligente et libre avec ChatGPT

OpenAI facilite l’utilisation de ChatGPT en supprimant l’inscription obligatoire pour son moteur de recherche basé sur l’IA.

Tl;dr OpenAI rend son moteur de recherche IA accessible sans inscription, facilitant l’accès à l’information.

ChatGPT entre en concurrence avec Google et Bing en proposant des réponses synthétisées avec sources.

Cette évolution suit la tendance des « answer engines » et pourrait transformer la recherche en ligne.

Un moteur de recherche IA sans inscription

Jusqu’à présent réservé aux abonnés payants, le moteur de recherche de ChatGPT est désormais accessible à tous, sans besoin de compte. Cette évolution permet à un plus grand nombre d’utilisateurs de profiter de réponses basées sur des sources du web, accompagnées d’une liste de références pour plus de transparence. En supprimant cette barrière, OpenAI espère attirer davantage d’internautes et rivaliser avec les moteurs de recherche classiques.

Une alternative aux moteurs traditionnels

Avec cette nouvelle fonctionnalité, ChatGPT entre en concurrence directe avec Google et Bing. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, qui affichent des liens à explorer, l’IA fournit des réponses synthétisées tout en mentionnant ses sources. Ce modèle d’« answer engine » vise à offrir une recherche plus rapide et efficace, sans nécessiter de navigation entre plusieurs sites.

Une évolution inspirée de Perplexity

ChatGPT n’est pas seul sur ce créneau : l’IA Perplexity propose aussi une recherche sans inscription et intègre désormais des données hôtelières via TripAdvisor. OpenAI semble suivre cette tendance en améliorant son moteur de recherche, qui inclut désormais des éléments visuels comme des cartes et des images. Cette approche vise à rendre les recherches plus intuitives et engageantes pour les utilisateurs.

Un futur prometteur pour la recherche IA

Avec cette avancée, OpenAI montre son ambition de transformer la manière dont nous accédons à l’information en ligne. Si la recherche avec l’intelligence artificielle continue de s’améliorer en précision et en fiabilité, elle pourrait bien bouleverser le monopole des géants du web. L’avenir dira si les utilisateurs adopteront ces nouveaux outils ou resteront fidèles aux moteurs traditionnels.