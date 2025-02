GPT-5 : ce que l’on sait déjà sur le prochain modèle d’OpenAI

OpenAI prépare l’arrivée de GPT-5, et bien que la date de lancement ne soit pas encore fixée, quelques détails ont été révélés par son PDG, Sam Altman.

Tl;dr GPT-5 sera probablement le nom officiel du nouveau modèle d’OpenAI, mais aucune date de lancement n’a été annoncée.

Des améliorations du mode vocal avancé sont prévues pour des interactions plus naturelles.

Le modèle o3 sera déployé dans les prochains mois pour une meilleure compréhension contextuelle.

Un nom simplifié : GPT-5

Lors d’une session AMA sur Reddit, Sam Altman a confirmé que le prochain modèle s’appellera probablement GPT-5, sans le « o » que certains attendaient. Cette simplification s’inscrit dans une volonté de continuité avec les versions précédentes. Bien que la date de sortie reste inconnue, l’attente est grande pour ce nouveau modèle, qui devrait repousser encore les limites de l’intelligence artificielle générative.

Un calendrier encore flou

Interrogé sur la sortie de GPT-5, Sam Altman a précisé qu’aucun calendrier précis n’avait été défini. Il a simplement indiqué que son développement était en cours, sans donner de fenêtre de lancement. Cette approche prudente pourrait signifier qu’OpenAI souhaite peaufiner son modèle avant toute annonce officielle, notamment en prenant en compte les retours des utilisateurs et les exigences en matière de sécurité.

Des améliorations sur le mode vocal avancé

L’un des points forts des modèles OpenAI est leur capacité à interagir vocalement. Sam Altman a laissé entendre que des mises à jour du mode vocal avancé étaient en préparation. Ces améliorations pourraient inclure une meilleure fluidité des échanges, une intonation plus naturelle et une réduction du temps de réponse, rendant ainsi les conversations avec l’IA encore plus immersives et réalistes.

L’arrivée prochaine du modèle de raisonnement o3

Enfin, Sam Altman a évoqué le modèle de raisonnement o3, qui devrait être déployé dans un délai compris entre « plus de quelques semaines et moins de quelques mois ». Ce modèle pourrait apporter des avancées significatives en matière de compréhension contextuelle et de logique, renforçant ainsi la fiabilité des réponses de l’IA. Cette évolution pourrait marquer une nouvelle étape dans l’amélioration des capacités cognitives des modèles d’OpenAI.