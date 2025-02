OpenAI lance 03-mini pour contrer DeepSeek : le premier modèle de raisonnement gratuit dans ChatGPT

OpenAI vient de lancer 03-mini, un puissant outil conçu pour rivaliser avec DeepSeek. C'est le tout premier modèle de raisonnement intégré gratuitement dans ChatGPT, une véritable révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Tl;dr OpenAI lance le nouveau modèle d’IA, o3-mini, améliorant la rapidité et l’exactitude.

Le modèle o3-mini est accessible gratuitement pour tous les utilisateurs.

OpenAI répond à la concurrence en avançant rapidement dans l’innovation AI.

OpenAI lance le modèle d’IA o3-mini

La semaine dernière, OpenAI a ajouté une nouvelle étoile à son firmament technologique en lançant son dernier modèle d’intelligence artificielle, le o3-mini. Conçu pour améliorer les capacités de raisonnement, ce modèle offre des réponses plus rapides et précises dans des domaines tels que les mathématiques, la programmation et la science.

Une avancée significative en matière de technologie d’IA

Le modèle o3-mini fait partie des dernières avancées de l’IA générative d’OpenAI. Malgré sa petite taille par rapport au modèle phare GPT-4-turbo, le o3-mini promet des temps de réponse plus rapides, des exigences computationnelles réduites et la capacité de gérer des requêtes plus simples avec aisance. Les développeurs peuvent accéder à o3-mini via l’API de Chat Completions, l’API Assistants et l’API Batch d’OpenAI.

Pour ceux qui cherchent des fonctionnalités plus avancées, une version payante appelée o3-mini-high offre des réponses plus intelligentes, bénéfiques pour la programmation, bien qu’avec une légère latence.

Un accès gratuit pour démocratiser l’IA

En rendant ce modèle accessible gratuitement, OpenAI s’engage à faire avancer la technologie de l’IA et à la rendre accessible à un public plus large. Cela signifie que des millions d’utilisateurs peuvent désormais bénéficier des dernières capacités de l’IA sans barrière financière.

Une réponse rapide face à la concurrence

Cette avancée illustre également la dynamique concurrentielle dans l’industrie de l’IA. OpenAI offre une réponse rapide aux innovations de rivaux tels que DeepSeek et Alibaba. Le lancement de o3-mini met en évidence les avancées technologiques d’OpenAI et souligne ses efforts stratégiques pour maintenir une position de leader dans un domaine qui évolue à une vitesse fulgurante.