OpenAI s’éloignerait de sa structure non lucrative complexe l’année prochaine

La société adoptera un modèle plus traditionnel axé sur la rentabilité, tout en conservant une division à but non lucratif. La question qui se pose maintenant est : comment ces deux divisions cohabiteront-elles ?

Tl;dr OpenAI envisage de devenir une structure à but lucratif.

La structure non-lucrative actuelle limite la capacité à financer la recherche.

Le revenu d’OpenAI augmente grâce à ChatGPT.

Le PDG Sam Altman avait été évincé puis réinstauré en 2023.

OpenAI : une évolution vers le lucratif

Aux employés d’OpenAI, Sam Altman, le PDG de l’entreprise, a révélé lors de leur réunion hebdomadaire que la société prévoit de modifier sa structure corporative non-lucrative complexe l’année prochaine, selon Fortune. La transition se fera vers une organisation à but lucratif plus conventionnelle.

Un changement nécessaire

OpenAI, qui a vu le jour en 2015 en tant qu’organisation à but non lucratif avec Sam Altman à sa tête, dépendait principalement des dons pour fonctionner. Cependant, la page explicative de sa structure révélait qu’elle n’a levé qu’un montant total de 130,5 millions de dollars en dons au fil des ans. Cela a mis en évidence que « les dons seuls ne suffiraient pas à couvrir les coûts de puissance de calcul et de talents nécessaires pour faire avancer [sa] recherche fondamentale« . Pour pallier ce problème, l’organisation à but non lucratif a créé une filiale à but lucratif.

Un modèle d’affaires complexe

Comme l’explique Fortune, l’entité à but non lucratif d’OpenAI contrôle actuellement son bras à but lucratif, qui à son tour contrôle une holding qui reçoit des investissements de sociétés comme Microsoft. Ce modèle complexe permet à la division à but non lucratif d’OpenAI de bénéficier de tous les profits dépassant le plafond attribuable aux investisseurs, y compris Microsoft.

Une croissance soutenue

Le chiffre d’affaires de l’entreprise est en plein essor, selon un rapport de The Information publié en juin dernier. En effet, OpenAI aurait doublé ses revenus annualisés au cours du premier semestre de l’année, grâce à la version par abonnement de ChatGPT.

En 2023, cette structure complexe avait permis au conseil d’administration à but non lucratif d’OpenAI de destituer Sam Altman, car ils n’avaient « plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI« . Cinq jours plus tard, cependant, le conseil a été dissous et remplacé, et Sam Altman a été réinstauré en tant que PDG.