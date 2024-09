OpenAI lance le Projet Strawberry sur ChatGPT ce mois-ci : tout ce que nous savons

Est-ce que vous cherchez une raison pour mettre à jour ?

Tl;dr OpenAI s’apprête à lancer son modèle d’IA « Project Strawberry » au sein de ChatGPT.

Ce modèle permettra à ChatGPT de « réfléchir » avant de répondre, offrant des réponses plus précises.

La disponibilité de Strawberry pourrait être limitée ou requérir un abonnement supplémentaire.

Strawberry pourrait améliorer les capacités de raisonnement de l’IA, notamment en résolution de problèmes complexes.

OpenAI dévoile son mystérieux Project Strawberry

Les amateurs d’intelligence artificielle seront ravis d’apprendre que OpenAI est sur le point de lancer son modèle d’IA, connu sous le nom de Project Strawberry, au sein de sa plateforme de chat, ChatGPT. Cette annonce est plus précoce que prévu, les abonnés au forfait mensuel ChatGPT Plus de 20$ étant les premiers à en bénéficier.

Une IA qui « réfléchit »

Contrairement aux modèles existants, cette mise à jour donnera à ChatGPT la capacité de « réfléchir » avant de répondre. Cela signifie que le temps de réponse à une requête pourrait être considérablement plus long, mais plus susceptible d’être précis. C’est une avancée significative dans le domaine de l’IA, où la précision des réponses est un défi constant.

Il est cependant incertain si Strawberry nécessitera un abonnement supplémentaire, s’il sera limité en termes de taux d’utilisation ou s’il ne sera disponible que pour un petit nombre d’abonnés Plus.

Amélioration des capacités de raisonnement de l’IA

Strawberry semble être un nouveau modèle ou système capable d’une meilleure capacité de raisonnement, y compris la possibilité d’aller en ligne pour trouver des informations en préparation à la résolution d’un problème particulièrement complexe. Les rapports suggèrent que chaque requête prendra beaucoup plus de temps, mais aura moins d’hallucinations.

De plus, ses capacités de raisonnement améliorées signifient qu’il devrait être meilleur pour résoudre des problèmes mathématiques et de codage, et fournir des stratégies et des réponses qui nécessitent plus d’une étape pour expliquer ou compléter. C’est un premier pas dans l’idée d’agents d’IA qui effectuent des tâches de manière autonome.

Quand Strawberry sera-t-il disponible dans ChatGPT

Les rapports suggèrent que nous devrions voir Strawberry apparaître comme une option supplémentaire à l’intérieur de ChatGPT d’ici à la fin de ce mois. C’est une évolution qui était initialement prévue pour rester un outil de développement privé, mais il semble maintenant que nous y aurons accès. Restez à l’affût de cette avancée passionnante dans le domaine de l’IA.