OpenAI dévoile deux nouvelles vidéos de Sora : le réalisme humain atteint est éblouissant

Sora est un générateur de vidéos par IA développé par OpenAI, capable de transformer des descriptions textuelles en séquences vidéo réalistes. Exploitant les dernières avancées en traitement du langage et vision par ordinateur, Sora rend la création de contenus visuels plus accessible aux créateurs et aux entreprises.

Tl;dr OpenAI a publié deux nouvelles vidéos dédiées à Sora et conçues par des créateurs professionnels.

Sora a été annoncé en février 2024 mais n’est disponible que pour un petit groupe de créateurs.

Depuis l’annonce de Sora, deux nouvelles entreprises chinoises d’IA ont lancé des modèles proches de Sora.

Les nouvelles vidéos démontrent la cohérence impressionnante du personnage de Sora et son mouvement réaliste.

OpenAI montre le potentiel de Sora

La start-up américaine OpenAI (créateur de ChatGPT et DALL-E) a récemment partagé deux vidéos intitulées « Sora Showcase« sur YouTube, réalisées par des créateurs professionnels. Ces vidéos mettent en lumière le potentiel impressionnant de Sora, le générateur de vidéos par IA qui n’est pas encore officiellement disponible pour tout le monde.

OpenAI a initialement annoncé Sora en février dernier, mais en raison de préoccupations liées au temps de génération, au coût et au potentiel de désinformation, seuls quelques créateurs ont eu accès à cette technologie.

La concurrence se renforce

Depuis cette annonce, deux nouvelles entreprises chinoises d’intelligence artificielle, MiniMax et Kling, ont lancé des modèles presque équivalents à Sora en termes de réalisme visuel. Runway, une start-up plus établie, a également mis sur le marché Gen-3, qui se rapproche beaucoup de ce que nous avons vu de Sora.

Des vidéos impressionnantes

Les deux nouvelles vidéos partagées sur YouTube démontrent la remarquable cohérence des personnages de Sora et la réalité de ses mouvements. C’est quelque chose que nous avons vu depuis le début, mais que d’autres, comme Runway, Luma Labs et d’autres, ont réussi à égaler avec leurs nouveaux modèles.

L’une des nouvelles vidéos de Sora, réalisée par l’artiste singapourien Niceaunties, explore le concept du vieillissement. L’autre, réalisée par l’artiste britannique d’origine coréenne David Sheldrick, explore la mode et le mannequinat.

Le futur de Sora

OpenAI prépare le lancement public de Sora pour cette année ou début de l’année prochaine. Cependant, il est important de noter que nous n’avons vu que le produit final de Sora, après que les tentatives infructueuses aient été écartées. Seul l’avenir nous dira si Sora peut répondre à ses attentes et faire face à la concurrence croissante dans le domaine de l’IA.