Oubliez Sora, découvrez MiniMax : le nouveau générateur vidéo AI réaliste qui fait sensation !

J'ai fait l'expérience sur une série de suggestions. C'est incroyable comment cela fonctionne bien. L'essentiel est de garder à l'esprit qu'il faut être précis dans nos demandes. Et vous, avez-vous déjà essayé cette méthode ?

Tl;dr MiniMax est un générateur de vidéo IA dernier cri de Chine.

L’outil a la capacité de générer des images ultra-réalistes d’humains.

La startup à l’origine de MiniMax est soutenue par Alibaba et Tencent.

Malgré ses performances impressionnantes, d’autres modèles comme Kling et Runway Gen-3 sont plus avancés.

MiniMax : une nouvelle avancée dans la génération de vidéos IA

Le monde de l’intelligence artificielle est en constante évolution et la dernière innovation à faire sensation nous vient de Chine. Son nom ? MiniMax, un générateur de vidéos qui a la capacité de produire des images d’humains d’un réalisme saisissant, y compris des mouvements de la main précis, une caractéristique qui a posé problème aux autres outils de ce type.

Cette nouvelle percée dans le domaine de l’IA est l’œuvre d’une startup soutenue par les géants chinois Alibaba et Tencent. Connu pour son application Talkie, téléchargée plus de 15 millions de fois, le startup a déjà fait ses preuves dans le domaine de l’IA générative.

Un outil puissant, mais encore perfectible

Le « MiniMax video-01 », comme il est appelé, a été lancé sans fanfare début septembre et a rapidement fait sensation sur les réseaux sociaux, en Chine comme en Occident. Cependant, malgré les déclarations optimistes du fondateur Yan Junjie, qui affirme que « notre performance est meilleure que celle de Runway dans la génération de vidéos », il semble que d’autres modèles soient encore en avance sur MiniMax.

En effet, des tests ont montré que si MiniMax présente des performances impressionnantes, il n’est pas encore au niveau de modèles comme Runway Gen-3 ou Kling. Ces derniers offrent notamment des fonctionnalités plus étendues, comme la possibilité de générer des vidéos de 10 secondes, et un mode pro de génération plus longue.

Le futur de MiniMax

Cela dit, il ne faut pas sous-estimer MiniMax. L’outil a démontré une remarquable capacité à générer des mouvements humains, et la startup a promis que cette première version serait suivie d’une mise à jour dans les semaines, et non dans les mois, à venir. MiniMax est donc un générateur de vidéos IA à surveiller de près. Il est certain que nous entendrons encore parler de lui dans le futur.

En définitive, si MiniMax ne représente pas encore le sommet de la technologie de génération de vidéos IA, il demeure un outil impressionnant, qui témoigne du potentiel incroyable de cette technologie. Comme le dit le proverbe, « Rome ne s’est pas construite en un jour ». Il en va de même pour les avancées technologiques.