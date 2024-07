Microsoft enrichit Bing de résumés générés par l’intelligence artificielle

Un déploiement progressif pourrait-il empêcher d'autres incidents du type de celui de la "pizza à la colle" ?

TL;DR Microsoft développe des outils IA pour Bing.

Prévisualisation lancée pour Bing générateur de recherche.

L’outil n’est pas destiné à remplacer les actualités.

Microsoft enrichit Bing de fonctionnalités IA

Microsoft franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les moteurs de recherche, en proposant de nouvelles fonctionnalités à Bing, son moteur de recherche emblématique. L’objectif : offrir des réponses plus pertinentes et personnalisées aux utilisateurs.

Bing générateur de recherche : une nouvelle expérience

Selon un article de blog de la firme, Microsoft a commencé à prévisualiser sa nouvelle fonctionnalité Bing générateur de recherche. Elle promet une expérience de recherche inédite, où la première réponse à une requête sera générée par l’IA elle-même. De plus, l’entreprise a précisé que les sources principales utilisées par les modèles de langage grands et petits pour générer leur réponse seraient fournies. Par exemple, à la question « combien de temps vivent les éléphants », la réponse produite par l’IA sera suivie de vidéos sur les facteurs influençant la longévité des éléphants.

L’accès à la fonctionnalité encore restreint

Si l’outil pique votre curiosité, vous devrez toutefois patienter avant de pouvoir l’essayer : « Nous déployons progressivement cette fonctionnalité et prendrons notre temps pour recueillir les réactions, tester, apprendre et créer une excellente expérience avant de la proposer de manière plus large », déclarait Microsoft. Pour l’heure, l’entreprise l’applique uniquement à un petit pourcentage des requêtes des utilisateurs.

Le géant de la tech semble s’engager sur la voie tracée par Google qui, plus tôt cette année, a lancé un outil similaire nommé AI Overview. Malgré un démarrage difficile, cet outil a pour objectif de retenir les utilisateurs tentés de se tourner directement vers les chatbots IA pour obtenir des réponses à leurs questions.

Une complémentarité avec les vraies informations

Précisons toutefois qu’aucun de ces outils n’a l’intention de remplacer les véritables contenus d’actualité. Microsoft a souligné que ces fonctionnalités sont conçues pour enrichir l’expérience de recherche des utilisateurs, sans nuire aux entreprises de publication web. La technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne saurait égaler la richesse et la diversité des contenus produits par les professionnels de l’information.