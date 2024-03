Microsoft incite une nouvelle fois les utilisateurs de Chrome à essayer Bing via des pop-ups incontournables

Microsoft a maladroitement présenté cette publicité intrusive comme une chance d'obtenir des jetons Copilot gratuits.

Tl;dr Microsoft pousse des publicités Bing via des pop-ups dans Chrome.

L’annonce incite les utilisateurs de Chrome à passer à Bing plutôt qu’à Google.

Microsoft présente ce mouvement comme une opportunité pour les utilisateurs.

Il ne semble pas y avoir de moyen simple d’éviter l’apparition de l’annonce.

La guerre des publicités pop-up dans Chrome

Depuis un certain temps déjà, Microsoft fait la promotion de son moteur de recherche Bing à travers des bannières publicitaires qui se déploient sous forme de pop-ups dans Chrome sur Windows 10 et 11. Les utilisateurs sont ainsi constamment sollicités et encouragés à utiliser Bing comme alternative à Google. Une emprise publicitaire qui pourrait sembler dérangeante voire intrusive pour certains.

Une opportunité pour l’utilisateur ?

Curieusement, aux yeux de Microsoft, cette pratique promotionnelle s’apparenterait à une opportunité pour les internautes. En effet, un représentant de l’entreprise a déclaré : “C’est une notification unique donnant aux personnes le choix de définir Bing comme leur moteur de recherche par défaut sur Chrome“. Il précise que ceux qui adoptent Bing gagnent en termes de fonctionnalités supplémentaires, à savoir plus d’interactions en Copilote et d’historique de conversation.

Quid de la liberté de l’utilisateur ?

Microsoft, dans un élan de défense pour sa stratégie, affirme valoriser le fait de fournir à ses clients un choix limité, comme la possibilité de fermer la notification. Toutefois, la vraie question reste de savoir si une telle tactique n’étouffe pas la liberté des utilisateurs. En effet, il ne semble pas y avoir de moyen facile de bloquer l’apparition de la publicité.

La publicité : une offensive intrusive ou ingénieuse ?

Force est de constater que cette initiative, loin de faire l’unanimité, met en lumière la rivalité farouche entre Google et Microsoft, les obligeant à se battre pour chaque utilisateur. Entre “opportunité” et “offensive intrusive”, les avis demeurent partagés en ce qui concerne l’utilité et l’éthique de cette pratique.

Cependant, une chose est sûre : dans cette lutte acharnée pour la suprématie dans l’univers des moteurs de recherche, l’utilisateur demeure au centre des préoccupations, cet enjeu amenant les géants de la tech à se surpasser pour gagner sa préférence.