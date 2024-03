Comment ajouter des extensions à Microsoft Edge sur Android

Malgré une genèse compliquée, il est enfin possible de tester les extensions sur Microsoft Edge sur Android. Voici comment procéder.

Les extensions pour navigateur web sont très utiles : bien que les développeurs, comme Google et Microsoft, embarquent nativement de nombreuses fonctionnalités dans leurs apps, ils ne peuvent pas tout ajouter. Les développeurs tiers, eux, peuvent utiliser leurs ressources dans une fonctionnalité et en installant leur extension, l’utilisateur ajoute un nouvel outil très utile à l’expérience de navigation web.

Cela fonctionne très bien sur desktop, mais sur Android, c’est une autre histoire. Traditionnellement, les navigateurs web sur Android en sont privés parce que Chromium, le moteur qui alimente la majorité des navigateurs, n’est compatible avec ces dernières que sur desktop. Les développeurs de navigateur comme Vivaldi, par exemple, déclaraient que l’ajout de la prise en charge des extensions dans leur app coûterait énormément à l’entreprise. Cela est certainement vrai pour les autres développeurs. Ce qui explique pourquoi les utilisateurs Android doivent passer sur desktop pour accéder à leurs extensions.

Mais Microsoft commence à penser autrement. Comme l’a découvert l’utilisateur Leopeva64 sur X, Edge teste actuellement la prise en charge des extensions sur la version Canary de son app Android. C’est la version de Edge que Microsoft utilise pour tester de nouvelles fonctionnalités avant de les déployer au grand public. Vous pouvez voir sur les captures d’écran que, une fois le flag Extensions activé, on trouve l’option Extensions dans le menu de Edge, menu qui permet l’ajout d’extensions.

