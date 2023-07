Le renommage de Twitter en X déclenche des alertes de scam dans Microsoft Edge. Conséquence d'une opération réalisée bien trop rapidement.

Le changement de nom de Twitter en X cause de nombreux soucis. Par ceux-ci, comme le rapport Bleeping Computer, il y en a un qui affecte le navigateur Microsoft Edge. Celui-ci affiche un avertissement, indiquant un éventuel problème de sécurité. Explication.

Ce souci semble lié à la manière dont Edge et les autres navigateurs basés sur Chromium gèrent les favicons – ou les Progressive Web App Icon Change pour être tout à fait exact -. Le changement de nom de Twitter ayant été si soudain, Edge pense que X est une arnaque. L’alerte de sécurité du navigateur invite les utilisateurs à prendre leurs précautions : “Si cette application web tente de vous faire croire que c’est une autre app, désinstallez-la.”

Mais comme Bleeping Computer le précise, cette app fonctionne exactement comme auparavant. Le système est censé vous alerter lorsqu’un site changement subitement sa favicon, ce qui pourrait indiquer une possible redirection vers un site dangereux. Espérons que ceci est temporaire et sera corrigé rapidement. Microsoft ne s’est pas exprimé sur le sujet.

Ce souci rappelle un autre incident survenu plus tôt cette semaine, dans lequel X a été bloqué en Indonésie, les lois interdisant les jeux d’argent ou le porno. Les propriétaires précédents du nom de domaine x.com allaient à l’encontre de ces lois.

Conséquence d’une opération réalisée bien trop rapidement

Toujours est-il qu’il s’agit d’un autre indicateur fort de la soudaineté de la transition de Twitter en X. D’autres entreprises comme Meta et Microsoft possèdent déjà des variantes de X, ce qui pourrait par ailleurs valoir des procès à la société d’Elon Musk. X avait même eu des problèmes en tentant de changer la signalisation pour son quartier général de San Francisco, l’entreprise n’avait pas les autorisations nécessaires. La société avait dû abandonner son opération et laisser le vieux logo à l’oiseau et les lettres “er” intactes pendant environ 24 heures.

Ce soudain changement de nom s’inscrit dans une initiative bien plus vaste visant à faire de Twitter une “super app”, similaire à la très populaire application chinoise WeChat. La plateforme pourrait alors être utilisée, dans le futur, pour les paiements, la messagerie et les appels.