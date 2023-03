Microsoft intègre l’IA de génération d’images DALL-E dans Bing et Edge

Microsoft intègre DALL-E dans son chatbot Bing et son navigateur Edge. L'intelligence artificielle s'invite partout, ou presque.

Le robot conversationnel utilisant l’IA de Microsoft Bing peut être très utile pour trouver des réponses, mais désormais, il peut aussi vous aider à générer de jolies images. L’entreprise vient en effet d’introduire un aperçu de Bing Image Creator, une fonctionnalité qui tire profit de l’IA de génération d’images DALL-E d’OpenAI, dans la recherche Bing ainsi que dans la barre latérale de son navigateur Edge. Il suffit de demander au chatbot de créer une image avec une brève description ou en reprenant une requête précédente.

Microsoft intègre DALL-E dans son chatbot Bing et son navigateur Edge

La firme de Redmond est consciente que les choses pourraient vite déraper. L’entreprise explique déjà avoir mis en place des “protections additionnelles” en plus de celles d’OpenAI. Celles-ci vous empêcheront par exemple de créer des images “blessantes”, selon les mots du géant américain. Microsoft mentionne aussi explicitement que ces images sont générées par une intelligence artificielle en ajoutant des filigranes.

L’intelligence artificielle s’invite partout, ou presque

Image Creator est déjà disponible en preview à quelques rares utilisateurs de Bing desktop et mobile et via un site dédié. Les utilisateurs de Edge y ont aussi accès. Si vous faites partie du groupe de test, vous devez activer le mode Créatif du chatbot pour l’essayer. Microsoft prévoit cependant de proposer aussi cet outil créatif dans les modes Équilibré et Précis dans le futur, et d’ajuster le comportement du système dans les conversations longues. Pour l’heure, cette technologie n’est compatible qu’avec l’anglais, mais d’autres langues arriveront bientôt.

D’autres formes d’intelligence artificielle arrivent dans Bing. Le géant américain déploie par exemple les Knowledge Cards qui offrent désormais des informations rapides “dynamiques” comme des graphiques et des chronologies. Les Stories, elles, proposent des images et de courtes vidéos en lien avec le sujet recherché.