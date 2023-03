Selon Microsoft, Bing a passé la barre des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens

Microsoft annonce avoir franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens pour Bing. Une jolie prouesse pour le géant, preuve de l'immense popularité de l'intelligence artificielle.

Bing a franchi la barre des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, un petit mois seulement après le lancement de son chatbot IA, selon les dires de Yusuf Mehdi, vice-président Microsoft en charge de la Vie Moderne, de la Recherche et des Appareils. Il expliquait que l’entreprise était parfaitement consciente qu’elle ne représente encore qu'”un petit acteur du marché”, mais il y a encore quelque temps, Bing n’était même pas invité à la table des navigateurs qui comptent. Aujourd’hui, après la publication de sa version nouvelle génération, même celles et ceux qui ne l’utilisaient pas le font pour leurs recherches. Yusuf Mehdi précisait qu’un tiers de ces utilisateurs quotidiens sont nouveaux sur le moteur de recherche.

“Nous voyons cet attrait du nouveau Bing comme une validation de notre vision que la recherche doit se réinventer et que le fait de combiner Recherche + Réponses + Chat + Création dans une seule et même expérience offre une valeur ajoutée unique”, expliquait le vice-président.

En plus de constater une augmentation importante de ses chiffres, Microsoft profite aussi apparemment d’une croissance de l’engagement, avec davantage d’utilisateurs réalisant davantage de recherches. L’entreprise impute cette jolie victoire à deux facteurs principaux : le premier était la croissance d’Edge dans son utilisation, très probablement aidée par l’ajout de cette fonctionnalité de chatbot IA dans Bing. Elle disait aussi que l’introduction de son modèle d’IA Prometheus a rendu les résultats de recherche de Bing plus pertinents, ce qui explique que les gens utilisent davantage le moteur de recherche – ou tentent de le faire -.

Apparemment, environ un tiers des utilisateurs quotidiens de Bing ont utilisé ce chatbot IA pour leurs requêtes de tous les jours. En moyenne, Microsoft compte trois échanges par session, avec plus de 45 millions de conversations opérées depuis son introduction dans le nouveau Bing. De plus, dans 15 % de toutes les sessions, les gens ont utilisé Bing pour générer du contenu. Le lancement du chatbot IA de Bing sur mobile a aussi propulsé le moteur de recherche à un tout nouveau niveau de popularité et a conduit à une multiplication par six du nombre d’utilisateurs actifs quotidiennement par rapport à avant son lancement.

En intégrant un chatbot IA dans Bing, il y a quelques semaines, Microsoft a donné à son moteur de recherche l’arme dont il avait besoin pour pouvoir lutter contre Google. Ceci étant dit, la firme de Mountain View prévoit de lancer son propre chatbot et a même déjà introduit un produit similaire, Bard, le mois dernier. Bard a donné des informations erronées durant sa présentation officielle, mais le géant américain de la recherche travaille avec ses propres employés pour améliorer les réponses du robot et leur pertinence avant de lancer l’algorithme dans le grand bain.