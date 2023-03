Microsoft vous permet de donner une personnalité au chatbot IA de Bing

Microsoft ajoute un contrôle de la personnalité de son chatbot IA dans Bing, ceci pour ajouter, aussi, une couche de sécurité supplémentaire à l'utilisation.

Microsoft est rapidement passé à l’action suite à sa promesse de donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur la personnalité de son IA intégrée dans Bing. Le directeur des services web Mikhail Parakhin a révélé que 90 % des testeurs de Bing devraient désormais pouvoir voir une option pour changer les réponses du chatbot. Une option “Créative” permet à l’algorithme d’être plus “original et imaginatif”, autrement dit “fun”, tandis que l’option “Précis” vient mettre l’accent sur des réponses claires, nettes et précises. Il y a aussi l’entre-deux, “Équilibré”.

La firme de Redmond est parvenu, semble-t-il, à contenir les réponses de l’IA de Bing après que les premiers testeurs ont constaté un comportement parfois étrange, voire dérangeant, lors de longues conversations et autres sessions de “divertissement”, pourrait-on dire. Comme The Verge a pu l’observer, ces restrictions ont agacé certains utilisateurs, dans la mesure où le chatbot refuse parfois tout simplement de répondre à des questions. Microsoft a fait disparaître ces limites de manière graduelle depuis lors, et il y a quelques jours, le géant américain mettait à jour son IA pour réduire d’une part cette langueur et, d’autre part, les “hallucinations” – ces comportements déviants -. Le robot conversationnel ne sera donc probablement plus aussi magnifiquement étrange, mais il devrait être plus enclin à satisfaire votre curiosité.

Cette option de personnalité arrive alors que Microsoft étend l’accès à son IA Bing. L’entreprise a déjà intégré cette technologie dans ses apps mobiles et Skype à la fin du mois de février et, il y a quelques jours, elle rendait la fonctionnalité disponible via la barre de tâches de Windows 11. Cette flexibilité pourrait rendre l’intelligence artificielle plus utile encore dans ces environnements plus variés, et ajouter une couche de sécurité supplémentaire dans la mesure où les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à essayer cette nouveauté chaque jour. Si vous choisissez l’option “Créatif”, vous saurez que vous ne pouvez pas totalement faire confiance aux résultats donnés par le robot.