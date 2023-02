Microsoft intègre son chatbot IA Bing dans ses apps mobiles et Skype. Le contrôle vocal fait même son apparition.

Depuis que le géant a commencé à ouvrir l’utilisation de son chatbot propulsé par l’intelligence artificielle dans Bing, Microsoft a offert à plus d’un million de personnes un premier aperçu de cet outil, et des millions d’autres attendent encore impatiemment de pouvoir en profiter. Jusqu’à présent, le seul moyen d’accéder au chatbot était de passer par la version desktop du navigateur Edge, mais aujourd’hui, la firme de Redmond l’introduit dans davantage de produits, services et appareils.

À compter d’aujourd’hui, celles et ceux qui ont déjà accès au chatbot via leur compte Microsoft peuvent en profiter sur les applications mobiles de Edge et Bing pour Android et iOS. En tapotant sur le bouton Bing en bas d’une application mobile, une session de discussion démarre. Dans l’application mobile Edge, vous pouvez appeler le chatbot depuis la page d’accueil.

En plus de cela, vous pouvez aussi commencer à utiliser le chatbot dans Skype. Les utilisateurs peuvent discuter directement avec lui ou l’ajouter dans un groupe de discussion. Vous pouvez alors utiliser l’algorithme pour planifier un voyage et permettre aux participants de voir les suggestions en même temps que vous ou lancer un débat en l’interrogeant sur tel ou tel sujet brûlant. Le chatbot peut même traduire les informations dans plus de 100 langues.

Le contrôle vocal fait même son apparition

Il y a un autre moyen de profiter du chatbot. Microsoft a en effet ajouté le contrôle vocal sur mobile et sur desktop. Bien que le chatbot soit encore très jeune, celui-ci pourrait signer la fin de Cortana après des années d’existence très difficile pour l’assistant vocal du géant américain face aux cadors du marché que sont Google Assistant, Apple Siri et Amazon Alexa.

Microsoft précise enfin qu’il pourrait (et qu’il le fera d’ailleurs très certainement) intégrer son chatbot dans d’autres apps, comme Teams. Ceci étant dit, les ingénieurs travaillent encore à améliorer l’algorithme, notamment pour faire disparaître les bugs plus ou moins gênants mis au jour par les premiers testeurs. À suivre !