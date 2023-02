Microsoft propose par erreur la mise à jour vers Windows 11 à des PC non compatibles. Un nouvel incident qui rappelle la frustration actuelle autour de Windows 11.

Il y a quelques jours, Windows 10 proposait par erreur à certains utilisateurs de passer à Windows 11, et ce, malgré le fait que leur ordinateur ne réponde pas aux critères minimum pour accueillir ce système d’exploitation. L’utilisateur PhantomOcean3 sur Twitter fut l’un des premiers à remarquer cette erreur après que Windows 10 lui a affiché une notification en plein écran lui indiquant qu’il pouvait installer l’OS sur une machine qui n’a pourtant que 2 Go de RAM.

Microsoft propose par erreur la mise à jour vers Windows 11 à des PC non compatibles

“Certaines machines non éligibles à Windows 10 et Windows 11 version 21H2 se sont vues proposée une mise à jour inadéquate vers Windows 11″, déclarait Microsoft dans un document d’aide découvert par The Verge. “Ces appareils qui n’y ont pas droit ne répondent pas aux prérequis minimum pour faire fonctionner Windows 11. Les appareils qui ont rencontré ce problème n’ont pas été en mesure de finaliser le processus d’installation de la mise à jour.” La firme de Redmond ajoutait avoir résolu l’incident le jour-même de son apparition.

Un nouvel incident qui rappelle la frustration actuelle autour de Windows 11

Comme The Verge le précise, ce n’est pas la première fois que Microsoft propose par erreur la mise à jour vers Windows 11 à certains utilisateurs sous Windows 10. L’année dernière, par exemple, des centaines de testeurs du programme Windows Insider avaient pu installer le système d’exploitation alors que leur machine ne remplissait pas les critères minimum à son installation. Ces soucis mettent aussi encore en lumière la frustration actuelle avec Windows 11. Microsoft exige que le PC dispose d’un Trusted Platform Module (TPM) pour pouvoir accueillir la dernière version majeure en date de l’OS. Et depuis que le géant américain a mis en place cette condition, il ne cesse d’y avoir une réelle confusion quant aux machines qui peuvent ou non faire fonctionner Windows 11. Espérons que Microsoft fera le nécessaire pour rectifier les choses.