Microsoft prendre en charge Windows 11 sur les Mac récents via Parallels

Microsoft autorise officiellement Windows 11 ARM dans Parallels, une solution moins performante que via Boot Camp, mais qui a le mérite d'exister.

Microsoft a approuvé officiellement une méthode pour faire tourner Windows 11 sur les Mac avec une puce ARM, mais pas de la manière à laquelle vous pourriez penser. Dans un nouvel article support, la firme de Redmond a “autorisé” l’utilisation de Parallels Desktop 18 pour faire tourner les versions ARM de Windows 11 Pro et Entreprise sur les Mac avec puce M1 ou M2. Si vous avez besoin de Windows pour travailler, vous devriez donc pouvoir le faire via une machine virtuelle sans souci.

Comme vous pouvez vous en douter, il y a des limitations. Il n’est ainsi pas possible de faire tourner des apps ARM 32 bits, notamment parce que Microsoft désapprouve les logiciels 32 bits dans toutes ses versions Windows ARM. Les accessoires ne fonctionnent pas non plus à moins qu’ils n’aient des drivers Windows 11 ARM. Vous ne pouvez pas utiliser quoi que ce soit dépendant d’une autre couche de virtualisation, comme les apps Android, le sous-système Linux et Windows Sandbox. Certains jeux ne peuvent pas fonctionner, dans la mesure où tout ce qui a besoin de DirectX 12 ou OpenGL 3.3, ou plus récent, est incompatible.

Il est possible de faire tourner Windows 11 dans Parallels sur des Mac ARM depuis 2021, et même plutôt bien. Il fallait cependant pour cela utiliser une preview Insider de l’OS, et Microsoft déclarait à l’époque ne pas avoir l’intention de prendre en charge officiellement les nouveaux Mac. Cette annonce permet de mettre fin au problème souvent délicat des licences et Parallels Desktop 18 vous permet de télécharger et installer Windows 11 très facilement.

Une solution moins performante que via Boot Camp, mais qui a le mérite d’exister

Comme The Verge l’explique, nul ne sait vraiment comment Microsoft a fait évoluer la gestion des licences – jusqu’à présent, elle ne proposait de licences pour les versions ARM de Windows qu’aux revendeurs de PC -. Parallels explique que vous pouvez acheter une licence individuelle Windows 11 Pro ou passer par le processus d’achat habituel de votre employeur.

Ceci ne saurait cependant satisfaire les utilisateurs qui veulent une prise en charge native de Windows, comme ils ont pu l’avoir avec les Mac Intel et l’app Boot Camp d’Apple. Vous n’aurez pas non plus les performances ni la compatibilité que vous auriez sur un PC avec Windows pour ARM. Mais c’est probablement le mieux que vous ne puissiez jamais avoir en termes de collaboration entre Apple et Microsoft, et cela pourrait suffire si vous avez absolument besoin d’une application Windows sur votre Mac.