Microsoft pourrait bientôt faire la démonstration de son IA Prometheus dans Outlook, PowerPoint et Word

La technologie ChatGPT va s'inviter dans de nombreux produits Microsoft. L'IA de Microsoft arrive dans les produits Office 365.

La rumeur ne cesse d’enfler quant aux intentions de Microsoft d’aller bien plus loin avec la technologie ChatGPT. L’IA conversationnelle dans laquelle la firme de Redmond a grandement investi fait énormément parler d’elle ces dernières semaines et Microsoft a l’intention de capitaliser dessus en l’intégrant de nombre de ses produits. Cela a déjà commencé avec Bing, mais ChatGPT, ou plutôt le Modèle Prometheus selon la référence Microsoft, arrivera bientôt dans davantage d’entre eux.

ChatGPT est une IA très puissante qui peut répondre à toutes sortes de questions et même créer du contenu ou du code source, ce qui suscite déjà les craintes de nombreuses personnes. Cependant, Microsoft semble vouloir la traiter comme un outil de productivité supplémentaire et non pas un remplaçant à la créativité du cerveau humain.

Pendant la présentation des futures capacités de ce nouveau modèle d’IA pour Bing et Microsoft Edge, le géant américain a dévoilé ce que plusieurs fonctionnalités pourraient faire pour simplifier nos vies. Ceci inclut la capacité de créer un itinéraire complet pour un voyage et l’envoi de celui-ci par email à votre famille, répondre à des questions complexes avec des réponses complètes et argumentées ou même résumer des rapports financiers.

L’IA de Microsoft arrive dans les produits Office 365

ChatGPT est déjà disponible en test dans Edge et Bing, même si tout le monde n’y a pas encore accès. Étendre la portée de cette IA aux produits Office 365 est finalement une suite tout à fait logique. The Verge rapporte que Microsoft devrait officialiser les projets de son Modèle Prometheus “dans les semaines à venir”. ChatGPT a déjà été testé dans Outlook pour booster les résultats de recherche. La fonctionnalité “Composer” peut aussi suggérer des réponses aux emails, et ce, de manière bien plus avancée que les prédictions de Gmail que nous connaissons aujourd’hui. L’IA pourrait aussi faire son chemin dans Word et Excel, Microsoft espérant pouvoir lui apprendre à préparer des graphiques.

La concurrence de Microsoft avec Google motive cette course à la démocratisation de telles fonctionnalités d’intelligence artificielle. La veille de l’annonce de Microsoft sur son modèle d’IA, Google officialisait son propre concurrent à ChatGPT, Apprentice Bard. Les deux géants de la tech veulent peser lourd sur le marché de l’IA, et cela devrait se traduire par l’introduction de produits très intéressants dans les mois à venir.