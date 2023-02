Microsoft Bing : la prochaine génération se dote d’un modèle de langage “bien plus puissant” que ChatGPT

Le nouveau Bing dopté à l'IA d'OpenAI se montre. De quoi relancer le moteur de recherche de Microsoft ?

Le moteur de recherche souvent mal-aimé de Microsoft s’apprête à vivre une nouvelle vie. Comme attendu, le géant américain a annoncé une étroite collaboration avec OpenAI pour améliorer considérablement Bing avec la technologie d’intelligence artificielle de la startup. Ceci étant dit, Microsoft avait une belle surprise dans sa manche : la prochaine version de Bing sera dotée d’un modèle de langage nouvelle génération qui, selon ses propres mots, est “bien plus puissant” que ChatGPT et pensé et conçu pour exceller dans la recherche.

Le nouveau Bing dopté à l’IA d’OpenAI se montre

Pour faire tourner le moteur de recherche, on trouve une nouvelle technologie baptisée Prometheus Model. Les avantages de Prometheus sont nombreux, mais le plus intéressant est probablement qu’il permet de fournir des résultats de recherche plus pertinents. Microsoft affirme que ce modèle rendra aussi Bing plus sûr et permettra à l’entreprise de mettre à jour les résultats des recherche plus rapidement.

Ce nouveau Bing offre aussi une fonctionnalité de chat et une barre de recherche étendue vous permettant de saisir jusqu’à mille caractères. Dans une démonstration faite par Microsoft pendant sa présentation, Yusuf Mehdi, directeur marketing pour le grand public au sein de la firme de Redmond, demandait à Bing de comparer les artistes mexicains les plus influents et leurs peintures les plus connues. Bing a affiché sa réponse dans un nouveau panneau latéral avec des annotations et des liens. Ensuite, Yusuf Mehdi a demandé au moteur de comparer trois aspirateurs en listant leurs avantages et leurs inconvénients. Bing pourrait aussi avec des questions qui n’auraient pas de réponses précises. Ceci étant dit, dans les cas où Bing ne connaît pas la réponse à une requête, le moteur vous fournira tout de même des informations utiles. Microsoft ajoute par ailleurs un bouton permettant aux utilisateurs de faire des retours concernant cette nouvelle fonctionnalité. “Je vois cela comme de la recherche avec votre propre assistant personnel”, expliquait Yusuf Mehdi.

De quoi relancer le moteur de recherche de Microsoft ?

La fonctionnalité de discussion est disponible lorsque vous voulez utiliser les capacités génératives de la technologie d’OpenAI. Par exemple, si vous voulez planifier un voyage, vous pouvez demander à Bing de vous créer un itinéraire sur un certain nombre de jours. En réponse, le moteur de recherche intègrera des liens pour l’hébergement, le transport et des activités que vous pouvez faire une fois sur place.

Ce nouveau Bing est disponible dès aujourd’hui en preview. Selon Microsoft, tout le monde peut se rendre sur Bing.com pour tester des requêtes simples et s’inscrire sur la liste d’attente. “Nous allons étendre la preview considérablement dans les semaines qui viennent”, déclarait Microsoft. À noter, une preview pour mobile arrive aussi bientôt.