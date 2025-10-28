Microsoft sous pression : Gaming Copilot inquiète pour la vie privée

La polémique enfle autour de Gaming Copilot, accusé d'utiliser les données des utilisateurs à leur insu. Microsoft se défend, assurant que son intelligence artificielle ne s’entraîne pas sur les informations personnelles des joueurs.

Tl;dr Gaming Copilot a envoyé des données et captures de jeu sans consentement.

Microsoft affirme que seules les données textuelles et vocales pourraient être utilisées par l’IA.

Les utilisateurs peuvent désactiver le suivi ou supprimer la Game Bar via PowerShell.

La controverse autour de Microsoft Gaming Copilot

Depuis son passage en bêta le 18 septembre 2025, la fonctionnalité Gaming Copilot de Microsoft s’est retrouvée sous le feu des projecteurs, mais pas pour les raisons espérées par l’éditeur américain. Sur le forum ResetEra, un utilisateur surnommé RedbullCola a tiré la sonnette d’alarme : l’outil aurait envoyé automatiquement des captures d’écran et des informations sur ses parties à Microsoft, sans consentement explicite. Selon lui, ces données serviraient à entraîner les modèles d’intelligence artificielle du groupe.

L’ambiguïté des usages de données selon Microsoft

Face à la vague d’inquiétudes, l’entreprise a tenu à clarifier sa position. Interrogée par nos confrères de Tom’s Hardware, elle affirme que « Gaming Copilot n’envoie ni captures d’écran ni données aux serveurs de Microsoft sans action volontaire de l’utilisateur ». Toutefois, une nuance subsiste : lors de l’utilisation active dans la Game Bar, l’assistant peut s’appuyer sur des captures pour mieux répondre aux joueurs — mais ce traitement resterait localisé et non destiné à nourrir les algorithmes maison. Pourtant, la société admet que les échanges textuels ou vocaux pourraient effectivement être exploités pour améliorer l’IA. Difficile donc, dans ce contexte flou, d’obtenir une transparence totale sur la destination finale de ces informations : serveur externe ou stockage local ?

Limiter l’accès aux données sans tout supprimer

Pour ceux qui souhaitent reprendre la main sur leur vie privée, une solution existe — bien qu’imparfaite. Rendez-vous dans la Game Bar, section Paramètres puis Confidentialité. Par défaut, la case « Modèle d’entraînement sur texte » est activée. Vous pouvez désactiver cette option ici. En revanche, si vous souhaitez supprimer totalement le logiciel, il faudra vous attaquer à l’application Xbox Game Bar… via PowerShell et des droits administrateur. Rien d’évident donc pour les non-initiés.

Un assistant encore loin de convaincre

Pensé comme un compagnon intelligent — censé décrypter vos actions en jeu et fournir conseils ou liens utiles — le Gaming Copilot, testé récemment par mon collègue Tony Polanco sur le Rog Xbox Ally, laisse perplexe quant à son intérêt réel face à ses potentielles intrusions dans la vie numérique des joueurs.

Pour résumer les options disponibles :

Désactivation du suivi via Paramètres/Confidentialité.

Désinstallation complète passant obligatoirement par PowerShell.

La polémique souligne ainsi le dilemme entre innovation technologique et protection de la vie privée — un débat qui ne fait que commencer au sein de l’écosystème gaming signé Microsoft.