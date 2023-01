Microsoft étend son pacte avec OpenAI via un contrat à plusieurs milliards de dollars

Microsoft investit encore davantage dans OpenAI : un contrat à plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années.

Microsoft injecte une fois encore de l’argent dans OpenAI, dans le cadre d’une extension de leur partenariat. Le géant de la tech a signé un nouvel investissement à “plusieurs milliards de dollars” qui permettra une utilisation plus large des technologies d’OpenAI, ainsi qu’une prise en charge renforcée côté serveurs. Aucune des deux sociétés n’est entrée dans les détails, mais Microsoft explique qu’il faut s’attendre à “de nouvelles catégories d’expériences numériques”, tant pour le grand public que pour les professionnels. Le Service Azure OpenAI jouera un rôle important.

Microsoft investit encore davantage dans OpenAI

Cette union renforcée verra aussi Microsoft renforcer ses investissements dans les supercalculateurs qui permettent d’accélérer les recherches d’OpenAI Azure restera le fournisseur cloud d’OpenAI pour les produits, la recherche et les services. Le montant exact de cette contribution financière n’a pas été dévoilé, mais une source de Bloomberg affirme que la firme de de Redmond investirait 10 milliards de dollars sur “plusieurs années”.

Microsoft avait investi pour la première fois dans OpenAI en 2021, avant d’y revenir en 2021 The New York Times précise que le géant a “sans bruit” investi 2 milliards de dollars supplémentaires depuis son investissement initial. Les deux sociétés ont renforcé leurs liens depuis le début de leur collaboration. En plus du service Azure, Microsoft a lancé des fonctionnalités propulsées par OpenAI parmi lesquelles la programmation en langage naturel et un outil de design graphique DALL-E 2. OpenAI utilise l’infrastructure de Microsoft pour entraîner ses systèmes les plus populaires, y compris DALL-E 2 et son chatbot ChatGPT. ChatGPT arrivera d’ailleurs très bientôt dans Azure.

Un contrat à plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années

Nulle mention non plus de certains développements évoqués par certaines rumeurs, comme l’intégration de ChatGPT dans Bing. Cependant, cette extension pourrait aider Microsoft à prendre un sérieux avantage sur la concurrence. Google voit ChatGPT comme une menace pour son activité de recherche et il travaillerait actuellement d’arrache-pied sur un chatbot pour la recherche ainsi que d’autres produits d’IA malgré une certaine réticence à plonger totalement dans cette technologie par crainte des dérives autour du droit d’auteur. Même si ce partenariat renforcé avec OpenAI n’améliore pas Bing, Microsoft pourrait en tirer profit en obligeant ses concurrents comme Google à réagir rapidement et fortement.