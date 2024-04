Utilisez cette app si vous voulez faire du picture-in-picture sur Windows. Ce petit utilitaire sera rapidement indispensable à de nombreux utilisateurs.

Vous pouvez avoir des raisons très diverses pour vouloir avoir une fenêtre, ou simplement une portion de fenêtre, flottant sur le reste de votre écran. C’est ce que l’on appelle le picture-in-picture (PiP), ou image-dans-l’image. L’application gratuite OnTopReplica permet de faire précisément cela sur le système d’exploitation Windows.

Pour démarrer, téléchargez la dernière version sur GitHub. Dans le fichier zip, vous trouverez un installeur MSI. La documentation indique que le logiciel fonctionne sur Windows 7, 8 et 10, mais je n’ai eu aucun souci à le faire fonctionner sur Windows 11. Lancez OnTopReplica, une boîte grise va s’ouvrir, flottant par-dessus toutes vos autres fenêtres. Faites un clic droit sur cette zone pour découvrir les paramètres.

Passez le curseur sur Select window et vous pouvez choisir quelle fenêtre vous voulez recréer et épingler par-dessus les autres. Par exemple, j’ai choisi une vidéo YouTube que j’étais en train de regarder, toute la fenêtre du navigateur est apparue.

Vous pouvez faire glisser cette zone où vous le souhaitez sur votre écran. Vous pouvez ensuite cliquer sur Select Region pour ne voir qu’une certaine portion de la fenêtre. Par exemple, uniquement la vidéo. Vous pouvez déplacer et redimensionner la zone PiP à votre guise, la mise à l’échelle se fait automatiquement. Vous pouvez même aussi rendre cette zone partiellement transparente, si vous le voulez. Le tout est très flexible.

OnTopReplica est un utilitaire rapidement indispensable

L’utilisation la plus évidente de ce petit logiciel reste pour regarder des vidéos. macOS dispose d’une fonctionnalité native pour ce faire, après tout. Mais cette application est parfaite pour des cas moins évidents et plus efficace que la fonction d’Apple qui n’est compatible qu’avec les vidéos et seulement via Safari. Avec OnTopReplica, vous pouvez épingler une portion de n’importe quelle fenêtre, un graphique sur lequel vous travaillez, une présentation dans une réunion Zoom, etc. À vous d’organiser votre écran.

Il y a cependant certains inconvénients. La fenêtre que vous épinglez doit être ouverte et non minimisée pour que cela fonctionne. Et les onglets ne sont pas pris en charge. Vous ne pouvez épingler que ce qui est actuellement ouvert dans une fenêtre active de votre machine. Si vous être prêt(e) à laisser une fenêtre ouverte derrière ce sur quoi vous travaillez, OnTopReplica est parfait !