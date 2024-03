Comment définir des applications par défaut sur Windows et macOS ? L'opération est simple sur l'un comme l'autre des OS. Voici comment procéder.

Il existe de nombreuses options de personnalisation pour Windows et macOS, celles-ci permettant d’avoir un système d’exploitation qui convienne à vos goûts et préférences, du simple fond d’écran à la gestion des apps au démarrage, mais il y a un aspect peut-être moins connu : le contrôle des applications par défaut sur votre OS.

Le plus simple pour comprendre quelles sont ces apps par défaut est de double-cliquer sur un fichier, quel qu’il soit. Le programme qui se lance est celui défini par défaut pour ce type de fichier. Votre navigateur par défaut s’ouvre chaque fois que vous cliquez sur un lien. Votre client web par défaut s’ouvre quand vous cliquez sur une adresse email, etc. Il peut aussi arriver qu’une app s’adjuge cette position par elle-même, sans votre permission. Tout à coup, vos images s’ouvrent dans Adobe Photoshop plutôt que Microsoft Paint, par exemple. Si vous souhaitez procéder à des modifications dans les définitions de vos apps par défaut, ou simplement effectuer un état de lieu, voici comment procéder.

Définir les apps par défaut sur Windows

Ouvrez les Paramètres depuis le menu Démarrer, puis choisissez Apps et Apps par défaut. Une liste de toutes les apps installées sur votre ordinateur va apparaître et vous pouvez sélectionner l’une d’elles pour voir quels types de fichiers cette dernière peut ouvrir. L’app que vous avez sélectionnée n’est pas nécessairement celle par défaut pour les types de fichiers listés et certains types de fichiers peuvent ne pas avoir d’app associée. Cliquez sur un type de fichier pour changer l’app par défaut. Dans la fenêtre qui apparaît, vous verrez en tête de liste les logiciels capables de gérer ce type de fichier.

Il y a une autre manière pour ce faire, sur l’écran des Apps par défaut. Saisissez un type de fichier dans la zone de tête en haut, comme “JPEG” ou “PDF”, pour visualiser les types de fichier correspondants (sous la forme d’extensions de fichiers). Une fois un type de fichier sélectionné, vous verrez l’app par défaut actuelle juste dessous, s’il y en a une, cliquez sur le lien sous la boîte de recherche pour changer l’app par défaut ou en définir une.

S’il vous faut une dernière alternative, vous pouvez réaliser un clic droit sur un fichier dans l’Explorateur de Fichiers, puis choisissez Ouvrir avec et “Choisir une autre app”. La fenêtre va alors vous permettre de sélectionner un logiciel sur votre machine et vous pouvez cliquer sur “Cette fois uniquement” (pour ne l’ouvrir avec cette app que cette fois) ou “Toujours” (pour toujours ouvrir ce type de fichier avec cette app).

Définir les apps par défaut sur macOS

Sur macOS, pour définir l’application par défaut pour un type de fichier, il faut d’abord trouver un fichier de ce type dans le Finder et le sélectionner en cliquant une fois dessus. Ouvrez le menu Fichier, choisissez “Lire les informations” et vous verrez l’app par défaut actuelle pour ce type de fichier dans la section “Ouvrir avec” (il faut cliquer sur la ligne pour visualiser l’information).

Si vous sélectionnez une app différente dans le menu déroulant Ouvrir avec, cette app sera par la suite utilisée pour ouvrir ce fichier en particulier lorsque vous double-cliquez dessus. Si vous voulez étendre ce comportement à tous les fichiers de ce type sur votre machine, cliquez sur Tout modifier, puis Continuer pour confirmer votre choix.

Vous pouvez aussi, avec un fichier sélectionné dans le Finder, choisir Fichier, Ouvrir avec et Autres. Vous verrez alors les applications recommandées pour ce type de fichier et si vous cochez la ligne Toujours ouvrir avec avant de sélectionner un programme, ce type de fichier sera dorénavant associé à cette app.

Pour la navigation web et les emails, il y a d’autres endroits où regarder. Pour les navigateurs, ouvrez le menu Apple, puis Réglages Système et “Bureau et Dock” pour trouver l’option “Navigateur web par défaut”. Pour les emails, ouvrez Apple Mail et sélectionnez Mail, Réglages, puis Général pour retrouver l’option “Application de messagerie par défaut”.