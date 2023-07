Adobe Photoshop peut désormais utiliser l'IA générative pour étendre une image. L'édition devient plus facile que jamais.

L’IA générative dans Photoshop va désormais pouvoir être utilisée pour remplir le vide dans les éventuels trous. En effet, Adobe vient de mettre à jour son célèbre outil de retouche photo dans une version bêta dotée d’une fonctionnalité baptisée Generative Expand. Cette dernière permet, comme son nom l’indique, d’étendre une image en utilisant du contenu généré par une intelligence artificielle. Glissez l’outil de rognage au-delà de la taille de l’image originale et vous pourrez ajouter du contenu, avec ou sans invite textuelle. Ceci peut être très utile lorsqu’une image est trop petite, évidemment, mais Adobe pense que cela peut aussi aider lorsque vous souhaitez modifier le ratio d’aspect de votre image, corriger l’extraction d’un sujet ou simplement intégrer d’autres éléments.

Comme un bonheur arrive rarement seul, les invites textuelles de cette IA générative en bêta sont désormais disponibles dans plus de 100 langues différentes. Vous n’aurez donc plus à utiliser l’anglais pour produire votre contenu. Generative Expand et la prise en charge étendue des langues des invites textuelles devraient être disponibles dès que vous avez installé la version bêta de Photoshop. Adobe laisse par ailleurs entrevoir l’arrivée prochaine, à l’automne, de plusieurs autres fonctionnalités autour de l’IA générative. Vous aurez ainsi davantage d’outils avec lesquels jouer.

L’édition devient plus facile que jamais

Tout comme Generative Fill, Expand a été pensée et conçue principalement pour les créateurs qui sont davantage intéressés par l’expression artistique que par la précision. L’inconvénient, bien sûr, est que vous pouvez aussi distordre ou exagérer les images. Vous pouvez créer un superbe panorama d’une plage immaculée alors que la réalité est bien moins belle, par exemple. Si la manipulation d’images dans des éditeurs comme Adobe Photoshop n’a rien de nouveau, l’IA rend plus facile que jamais la création et la propagation de fausse information et autre contenu trompeur.