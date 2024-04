Spotify expérimente des playlists générées par AI à partir de consignes textuelles

Cette fonctionnalité bêta est désormais à la disposition des abonnés premium au Royaume-Uni et en Australie.

Tl;dr Spotify lance une nouvelle fonctionnalité beta nommée AI Playlist.

L’AI Playlist crée des listes de lecture à partir de quelques mots.

Cette fonctionnalité est disponible pour les abonnés Premium au Royaume-Uni et en Australie.

L’AI Playlist arrive un an après le lancement du DJ IA de Spotify.

Spotify et l’IA : une nouvelle étape

En s’inspirant de nombreuses entreprises qui exploitent déjà l’IA, Spotify intègre à présent l’intelligence artificielle à ses services avec une nouvelle fonctionnalité en version bêta appelée “AI Playlist”.

Selon Spotify, l’AI Playlist permet de créer des playlists personnalisées avec seulement quelques mots évoquant l’ambiance musicale souhaitée. Que ce soient des thèmes variés comme les animaux, les personnages de films, les couleurs, les lieux, les activités ou même des emojis, l’intelligence artificielle de Spotify est capable de composer une playlist idéale pour coller à votre humeur du moment. Par exemple, des suggestions telles que “une playlist folk indie pour réchauffer mon cerveau” ou “de la musique triste pour peindre des fleurs mourantes” feront parfaitement l’affaire.

Disponibilité de l’AI Playlist

Cette fonctionnalité innovante est actuellement proposée en bêta aux abonnés Premium sur Android et iOS au Royaume-Uni et en Australie. Pour y accéder, l’utilisateur doit simplement cliquer sur le bouton “+” situé en haut à droite de sa bibliothèque, sélectionner AI Playlist et choisir une suggestion existante ou créer la sienne. Après validation, Spotify génère la playlist que l’utilisateur peut prévisualiser, supprimer des morceaux indésirables et fournir des commentaires.

Un pas de plus dans l’exploitation de l’IA

La sortie de l’AI Playlist intervient un an après que Spotify a dévoilé son DJ AI, une fonctionnalité qui sélectionne des musiques en fonction de celles que l’utilisateur écoute actuellement, a déjà écoutées, ou qui lui plairaient selon son historique. Avec l’arrivée de l’AI Playlist, Spotify continue de parfaire son expérience utilisateur à travers une compréhension toujours plus fine de ses goûts et envies musicales.