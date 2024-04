Meta envisage un étiquetage plus généralisé pour les contenus générés par IA

La société reconnait que sa politique en vigueur était "trop restrictive", comme l'a souligné son Conseil de Surveillance.

Tl;dr Meta étend son étiquetage de contenu généré par IA.

La mesure fait suite à une décision du Conseil de surveillance.

Meta cesse de supprimer le contenu uniquement basé sur des vidéos manipulées

Meta supprime toujours le contenu qui enfreint les règles.

En réponse à une progression constante de la technologie en intelligence artificielle et d’une décision récente du Conseil de surveillance, Meta a annoncé qu’elle allait désormais apposer une étiquette “Made with AI” à une palette plus large de vidéos, images et contenus audio. Cette extension débutera en mai, lorsque le réseau social identifiera des indicateurs d’image standard de l’industrie de l’IA ou lorsque les utilisateurs reconnaîtront qu’ils téléchargent du contenu généré par IA.

Le rôle des fact-checkers et la question de la liberté d’expression

Meta pourrait également appliquer cette étiquette aux publications signalées par des vérificateurs de faits. Cependant, le contenu identifié comme faux ou modifié sera très probablement rétrogradé. La société précise qu’elle suit la “recommandation du Conseil de surveillance selon laquelle fournir de la transparence et un contexte supplémentaire est désormais le meilleur moyen de traiter les médias manipulés et d’éviter de restreindre inutilement la liberté d’expression”.

La politique de Meta à l’égard des contenus manipulés

À partir de juillet, la société a déclaré qu’elle cesserait de supprimer du contenu uniquement sur la base des infractions à sa politique en matière de vidéo manipulée. Monika Bickert, vice-présidente de la politique de contenu de Meta, a déclaré dans un post de blog : “Ce calendrier donne aux gens le temps de comprendre le processus d’auto-déclaration avant que nous ne cessions de supprimer le plus petit sous-ensemble de médias manipulés.”

Engagement envers la transparence

Meta reste tout de même ferme quant au respect de ses règles, malgré cette politique plus laxiste, et s’engage à supprimer tout “contenu qui viole nos politiques contre l’interférence électorale, l’intimidation et le harcèlement, la violence et l’incitation, ou toute autre politique de nos Normes communautaires”, a déclaré Bickert.

Maintien de la liberté d’expression et protection contre les préjudices

Le Conseil de surveillance a déclaré à Engadget : “Il est toujours important de trouver des moyens de préserver la liberté d’expression tout en se protégeant contre un préjudice démontrable hors ligne”. Le board a salué l’engagement de Meta à promouvoir une plus grande transparence et contexte sur des types de médias manipulés plus variés, tout en supprimant les contenus qui enfreignent les règles de Meta.